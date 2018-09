JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) melengkapi jajaran produk trailnya CRF150L dengan penambahan model warna baru hitam. Hanya warna baru yang ditawarkan tanpa ubahan apapun pada model tersebut.

Kehadiran warna baru sendiri menjadi pelengkap dari pilihan warna Extreme Red yang saat ini dimiliki CRF150L. Khusus warna tersebut Honda juga memberikan sedikit ubahan pada warna pelek yang kini berwarna hitam.

Marketing Director AHM Thomas Wijaya mengatakan hingga saat ini pasar motor on-off terus menunjukkan perkembangan yang positif.

“Kami mengapresiasi konsumen pecinta motor on-off sport melalui penyegaran Honda CRF150L dengan tampilan tangguh,” ujar Thomas.

Honda CRF150L memberikan tenaga maksimum sebesar 12,91 PS dan torsi maksimum yakni 12,43 Nm. Performa mesin menawarkan torsi yang menjanjikan pada putaran bawah, namun juga sangat irit konsumsi bahan bakar mencapai 39,3 km/liter.

New Honda CRF150L dengan varian warna Extreme Black dan Extreme Red dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) DKI Jakarta Rp32,6 juta.

