JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak khawatir dengan keputusan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta yang mencoret anggaran pelatihan dan uji kompetensi pendamping One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE).

"Enggak masalah, itu gerakan," kata Anies kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Rabu, (19/9/2018).

Anies meyakini bahwa gagasan mengenai OK OCE merupakan gerakan yang tumbuh dari masyarakat yang di dorong oleh pemerintah.

 

"Gerakan itu memang naturenya ada di rakyat, negara fasilitator aja," tambahnya.

Seperti diketahui sebelumnya anggaran OK OCE sebesar Rp3,9 miliar ditolak oleh Banggar DPRD DKI Jakarta, sebab rencana tersebut dinilai tidak masuk kedalam rencana kerja pemerintah.

(wal)