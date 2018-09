Padang – Pembuktian ketangguhan all new Honda CR-V turbo telah terbukti dengan menempuh jarak hingga 1.400 km. Jarak tersebut masih jauh dari target yang akan menggeber CR-V hingga 21 ribu kilometer.

Pengujian Honda CR-V turbo secara simultan dimulai pada 7 September 2018, dimana perjalanan dimulai dari Banda Aceh menuju Medan menempuh jarak sejauh 430 km, dilanjutkan ke Pekanbaru dengan jarak 656 km, melalui jalan berkelok di area pegunungan jalur tengah Sumatera.

Dari Pekanbaru, rombongan menuju kota Padang yang menempuh jarak 310 km melewati area Kelok Sembilan yang kini menjadi salah satu ikon wisata baru. Total jarak tempuh yang telah dilalui Honda CR-V turbo telah mencapai 1.400 km.

Setelah Kota Padang, rombongan All New Honda CR-V Turbo akan melanjutkan perjalanan ke berbagai daerah di Indonesia. Menurut rencana, rombongan akan melintasi 34 provinsi, 514 kota dan lebih dari 74 ribu desa dari Sumatera hingga Papua.

Jonfis Fandy sebagai Marketing & After Sales Service Director mengatakan, dalam persinggahannya di setiap kota, rombongan Jelajah Nisantara all new CR-V turbo selalu mengekplore pariwisata yang menjadi

“Selain mengeksplorasi potensi di berbagai daerah Indonesia, perjalanan ini juga membuktikan ketangguhan All New Honda CR-V Turbo untuk melalui berbagai kondisi jalan di Indonesia yang juga disertai dengan kenyamanan dan keamanan di sepanjang perjalanan.” ujarnya.

Uniknya pembuktian dari ketangguhan all new Honda CR-V turbo dilakukan secara bergantian oleh gubernur di setiap provinsi berbeda. Honda turut menggandeng Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) merupakan forum kerjasama antar Provinsi dan Gubernur Republik Indonesia yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

