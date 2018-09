Surabaya – selama 9 hari penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang diselenggarakan di Surabaya, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menargetkan penjualan sebanyak 350 unit.

Dalam pameran tersebut, Suzuki hanya memboyong empat model produknya yakni All New Ertiga, SX4 S-Cross, Ignis Rally Concept, dan All New Ertiga Suzuki Sport. Seluruh mobil diberi sentuhan sporti menyesuaikan dengan konsep booth Suzuki di Giias Surabaya.

Setiawan Surya selaku 4W Deputy Managing Director PT SIS menyatakan, partisipasi Suzuki dalam GIIAS Surabaya tahun ini, mengusung ‘Urban Sporty Gear’ sebagai tema booth. Sama seperti GIIAS 2018 Jakarta, melalui tema ini, ingin mengenalkan Suzuki Sport kepada publik Surabaya.

"Partisipasi Suzuki di GIIAS Surabaya 2018 bukan tanpa alasan. Surabaya adalah kota kedua terpenting yang menyumbang kontribusi sebesar 11 % dari penjualan nasional dan market share sebanyak 10,6 %. Penerimaan masyarakat Surabaya akan produk-produk Suzuki pun sangat baik, terbukti dari tren penjualan positif setiap tipenya, terutama All New Ertiga dan Ignis," ujarnya dalam siaran resmi yang diterima Okezone.

All new Ertiga Suzuki Sport dilengkapi aksesori khusus untuk memperkuat tampilan all new Ertiga agar lebih ekspresif namun tetap dapat mengakomodasi kegiatan sehari-hari, seperti Rear Upper Spoiler dan Rear Bumper Scuff Plate untuk bagian belakang, serta Door Visor dan Door Sill Guard untuk mempertegas nuansa eksklusivitasnya.

Tak hanya program penjualan, Suzuki juga menyediakan aktivitas menarik lainnya di booth hingga kegiatan customer tes drive dan program menarik lainnya.Giias Surabaya berlangsung sejak 15-23 September 2018, bertempat di Grand CIty Convex, Surabaya.

(muf)