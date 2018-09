BANGALORE – Seorang pria di India yang berharap bisa pulang dengan layanan Uber, justru harus menyetir sendiri mobil yang dipesannya setelah sopir mobil tersebut muncul dalam keadaan mabuk.

Melalui Twitter, Surya Oruganti menceritakan pengalamannya saat memesang layanan Uber dari Bandara Bangalore pada 9 September. Saat dia menyadari bahwa sopir mengemudi tertidur di tengah perjalanan, Surya menepikan mobil itu, berpindah ke kursi pengemudi dan mengemudi pulang.

Diwartakan India Today, Kamis (20/9/2018), Surya berhasil pulang dengan selamat. Namun tidak jelas apa yang terjadi pada pengemudi itu setelah perjalanan tersebut.

Dia mengambil foto dirinya di belakang kemudi dengan pengemudinya tidak sadarkan diri di kursi penumpang.

Dalam tweet terpisah, dia mengatakan bahwa identitas sopir yang mabuk itu tidak sama dengan profil Ubernya. Dia mendesak Uber untuk “memperbaiki masalah ini” karena merupakan sebuah “isu keamanan yang sangat serius”.

@Uber_India, the ride back from Bangalore airport was not quite what I expected. The driver was drunk and drowsy. I had to pull the car over to the side and I drove all the way home. Pic with the driver in the rider seat passed out.

You need to fix this @Uber , @Uber_Support pic.twitter.com/G7LB0caeTM — Surya Oruganti (@suryaoruganti) September 9, 2018