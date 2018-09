JAKARTA – Banyak anak muda sekarang ingin punya cita-cita jadi pegawai negeri, bank hingga sebagai pekerja kantoran. Padahal, jika melihat penghasilannya, ternyata menjadi petani sukses bisa memiliki gaji lebih dari semua pekerjaan itu loh!

Dikutip Okezone dari Instagram resmi Kementerian BUMN, Kamis (20/9/2018), PT Pertani (Persero) berbagi informasi bagaimana menjadi petani yang sukses. Ada beberapa kunci untuk menjadi petani milenial sukses, di antaranya:

1. Berani memulai dan mengutarakan ide-ide kreatif yang membangun.

2. Pilih ide yang out of the box

3. Lihat peluang dan lakukan

4. Memanfaatkan tekonologi yang ada

5. Tak lupa libatkan masyarakat sekitar, terutama petani

Adapun beberapa jenis start up pertanian oleh generasi milenial, yaitu:

1. Mempertemukan petani dan pembeli langsung

2. sebagai media informasi bagi petani

3. Menyediakan solusi dari hulu ke hilir di sektor pertanian

(Feb)

(rhs)