JAKARTA – Kementreian Pariwisata (Kemenpar) kembali menorehkan prestasi emas di ajang Travel Awards 2018. Penghargaan bergengsi itu berhasil disabet di Thailand, negara yang selama ini dijadikan pesaing profesional Wonderful Indonesia. Gelar The Best Ministry Of Tourism level Asia Pasifik itu pun ikut dikomentari marketing senior Hermawan Kartajaya.

“Saya salut dengan komitmen Presiden Jokowi dan Pak Menpar Arief Yahya. Kalau pemimpin negara seperti ini, saya yakin pariwisata Indonesia akan maju bersama masyarakatnya,” ujar ahli marketing senior Hermawan Kartajaya.

Bagi dia, award itu adalah prestasi yang membanggakan. Maklum, Indonesia bisa bersanding dengan Korea, Jepang, Macau, Filipina, serta Thailand. Dan konsistensi ukiran prestasi ini mampu dijaga selama sembilan tahun terahir. Hebatnya, tidak ada nama Malaysia yang menjadi pesaing emosional Wonderful Indonesia. Tak ada pula nama Vietnam.

"Belum ada Menteri Pariwisata Indonesia yang berhasil membuat pembaca peserta voting percaya dan memilih Indonesia. Artinya semua melihat hasil kerja nyata Menteri Pariwisata yang telah mendongkrak pariwisata Indonesia," ujar Hermawan.

Kinerja Menpar dinilai sangat fantastis. Peningkatan kinerjanya pun bisa terlihat. Di World Economic Forum (WEF), Wonderful Indonesia melesat 8 level ke peringkat 42 di Travel and Tourism Competitive Index (TTCI).

Popularitas brand Wonderful Indonesia juga melonjak dari status tidak tercatat menjadi ranking 47 dunia. Mengalahkan Truly Asia (Malaysia) dan Amazing (Thailand) masing-masing berada di posisi 83 dan 97 dunia.

Wonderful Indonesia juga menjadi Top-20 Fastest Growing Tourism Industry in the World. Kunjungan wisman ke Indonesia pun tumbuh 22%. Angkanya naik tiga kali lipat dibanding rata-rata pertumbuhan dunia (6%), dan regional Asia Tenggara (7%).

"Berbagai penghargaan internasional yang diterima Kemenpar merupakan bukti kapasitas Arief Yahya sebagai marketing dan sekaligus doctor strategic marketing. Seluruh elemen pariwisata Indonesia diajak fokus untuk menentukan langkah memenangkan pertarungan tingkat dunia," ujar Hermawan.

Ucapan Hermawan memang tak berlebihan. Menpar sukses menempatkan rival atau pesaing sebagai tolak ukur. Apa yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh lawan terus dipantau. Setelahnya, membandingkan dengan yang dilakukan Indonesia.

“Ahli strategi perang asal China yang terkenal Sun Tzu mengatakan, kemenangan itu direncanakan. Karenanya, pemenang itu memenangkan peperangan sebelum berperang. Sedangkan pecundang baru merencanakan kemenangan ketika masuk dalam peperangan,” tambahnya.

Hermawan pun mengemukakan alasannya salut dengan kinerja Menpar Arief Yahya. “Award begitu penting bagi karena itu menaikkan 3C yakni: Confidence, Credibility, dan Calibration,”ungkap Hermawan.

Menurutnya, self confidence bila dikomunikasikan dengan baik maka penghargaanlah yang akan diperoleh. Dan terpenting lanjutnya, hal itu bisa menjadi alat ukur apakah yang dilakukan sudah pada track yang benar atau tidak.

“Pengukuran ini menjadi penting, karena bila tak bisa mengukur, maka kita tidak bisa mengelola. Saya percaya sebagai CEO, Menpar tidak hanya ahli dalam melakukan konsep. Beliau juga mumpuni di implementasi. Pariwisata Indonesia kini memasuki era keemasan. Keparcayaan dunia sudah tak terbantahkan. Dan itu dibuktikan dengan berbagai award yang dicapai Kemenpar," tandasnya.

