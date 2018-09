JEDDAH - Public Transport Authority Chief and Acting President of the Saudi Railways Organization (SRO) Rumaih Al-Rumaih mengumumkan kereta cepat di Haramain akan mulai beroperasi pada 1 Oktober mendatang.

Dikutip dari laporan saudigazette.com, tarif kereta cepat ini, jelas Rumaih, bervariasi tergantung dari jarak yang ditempuh. Tiket kereta api turis satu arah dari Stasiun Sulaimaniyah di Jeddah ke Mekah berkisar 20 Riyal (1 Riyal=Rp3.900). Sedangkan tarif untuk kelas bisnis adalah 25 Riyal.

Sedangkan, harga tiket untuk kelas turis dengan rute Makkah dan Madinah adalah 75 Riyal sementara kelas bisnis akan menelan biaya 125 Riyal. Selain itu, tiket kelas wisata bertarif 63 Riyal yang menempuh rute Jeddah dan Madinah sementara tarif kelas bisnis adalah 105 Riyal. Terakhir, tarif dari Rabigh ke Madinah bertarif 50 Riyal untuk kelas wisata dan 75 Riyal untuk kelas bisnis.

Dewan direksi SRO, yang diketuai oleh Menteri Transportasi Nabeel Al-Amoudi, telah menyetujui ongkos tiket setelah mencapai kesepakatan dengan konsorsium Saudi-Spanyol - Al-Shoula Group, yang merupakan operator proyek tersebut.

Al-Rumaih menambahkan, jadwal perjalanan mingguan dari Mekah, Madinah, Jeddah dan Rabigh akan dilakukan pada hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu selama periode 1 Oktober-31 Desember. Itu berarti, akan ada delapan layanan harian di kedua sisi (empat perjalanan setiap sisi) di pagi dan sore hari hingga akhir tahun ini.

Jadwal tersebut akan terus diperbaharui dengan frekuensi yang meningkat setiap waktunya di tahun 2019. Selain itu, Al-Rumaih juga menjelaskan bahwa layanan kereta cepat dari Bandara Internasional King Abdulaziz akan diumumkan setelah pembangunan stasiun yang kini tengah dalam tahap penyelesaian di bandara tersebut rampung.

Sementara itu, Mohammed Fida, Direktur Jenderal Proyek Kereta Cepat Haramain, mengatakan bahwa tiket akan tersedia secara online mulai Oktober dan akan bertepatan dengan peluncuran aplikasi khusus untuk pemesanan dan pembelian tiket.

Dia mengatakan, bahwa stasiun kereta api di Arab Saudi sudah mumpuni untuk operasional kereta cepat. Stasiun Jeddah misalkan, berada di area seluas 766.000 meter persegi dengan kapasitas 25.000 penumpang setiap jamnya. Lalu ada Stasiun Makkah Rusaifah, terletak 4 km dari Masjidil Haram, memiliki luas 503.000 meter persegi dengan kapasitas 20.000 penumpang per jam. Kemudian, ada Stasiun Madinah, yang berjarak 9 km dari Masjid Nabawi, memiliki kapasitas 4.000 penumpang dengan total luas area 268.000 meter persegi.

Jalur kereta cepat sendiri melintang sepanjang 450 km, dengan jalur ganda penuh elektrik, yang diperkirakan menelan biaya sebesar 37,5 miliar Riyal. Proyek ini termasuk kereta yang melakukan perjalanan dengan kecepatan 320 km per jam dan dilengkapi dengan peralatan dan perangkat yang sangat canggih.

(kha)