JAKARTA - Gangguan teknis pada Listrik Aliran Atas (LAA) di Stasiun Tanah Abang berhasil diatasi. Mulai pukul 15.20 WIB LAA untuk lintas Tanah Abang - Serpong PP telah kembali berfungsi. Sementara di lintas Tanah Abang - Manggarai PP LAA kembali berfungsi mulai pukul 16.16 WIB.

Demikian dikatakan VP Komunikasi PT KCI Eva Chairunisa melalui keterangan tertulisnya kepada Okezone, Minggu (23/9/2018).

Eva mengatakan, sejumlah rangkaian KRL yang sempat tertahan di antara Stasiun Tanah Abang - Stasiun Karet dan Stasiun Tanah Abang - Stasiun Kebayoran sudah dapat diberangkatkan kembali. Meskipun, perjalanan KRL saat ini masih terdapat antrean dan pembatasan kecepatan sementara untuk meyakinkan keselamatan kereta yang melintas di lokasi.

"Bagi para pengguna KRL kami imbau untuk tidak berdesakan dan tidak memaksakan diri untuk naik bila kereta telah penuh," tuturnya.

Sementara bagi para calon pengguna yang tidak dapat menunggu, pihaknya mengimbau untuk dapat menggunakan moda transportasi lainnya hingga operasional KRL pulih sepenuhnya.

Bagi para pengguna yang telah membeli tiket maupun melakukan tap in dengan KMT namun tidak jadi menggunakan KRL, ataupun tidak dapat tap in dan tap out dengan sempurna karena imbas peristiwa ini, dapat menuju ke loket untuk mengurus pembatalan perjalanan.

