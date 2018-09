“Aga kareba? Makassar, welcome to XPANDER Ton of Real Happiness. Are you ready to jump with me?” sapa DJ Yasmin di hadapan ribuan pengunjung di pelataran Mall Phinisi Point, Makassar, Sabtu 22 September 2018.

Penampilan DJ yang memiliki nama asli Fahria Yasmin Baladraf ini menutup gelaran XPANDER ToRH hari kedua di kota Angin Mamiri tersebut. Tampil dengan blazer hitam dipadukan tank top merah, DJ Yasmin tampil memukau. Dentuman irama Electronic Dance Music (EDM) dari turntable miliknya seakan membius ribuan pengunjung yang hadir.

Tak hanya menghangatkan suasana dengan aksi DJ-nya, sesekali DJ Yasmin menghampiri pengunjung XPANDER ToRH dari atas panggung untuk bersalaman, selfie, maupun mengajak goyang bersama.

Semakin malam, antrean pengunjung yang ingin masuk ke area XPANDER ToRH untuk menikmati kemeriahan semakin mengular. Apalagi hari kedua XPANDER ToRH adalah malam Minggu. Tak hanya keluarga, muda-mudi pun tampak antusias untuk menghabiskan malam minggunya di event akbar ini.

Kemeriahan ini semakin bertambah dengan adanya berbagai wahana permainan seperti Ferris Wheel, Carousel, Swing Carousel, Mini XPANDER Traffic Park, Balloon Pool, Balloon Castle, dan 360 Photo Booth. Puas menikmati berbagai hiburan, pengunjung bisa mencicipi berbagai makanan dan minuman yang ada di booth serta food truck yang hipster di area XPANDER ToRH.

Selain hadir untuk menghibur masyarakat Makassar, XPANDER ToRH juga ingin menunjukkan keunggulan yang dimiliki Mitsubishi XPANDER. Satu-satunya small MPV dengan fitur lengkap dan tenaga besar ini memang dihadirkan untuk membawa berton-ton kebahagiaan bagi keluarga Indonesia.

Bagi masyarakat Makassar dan para pencinta Mitsubishi XPANDER yang belum sempat menyambangi XPANDER ToRH, jangan lewatkan hari ketiga pada Minggu 23 September 2018. Di hari terakhir XPANDER ToRH Makassar ini, tentunya pengunjung tetap akan bisa merasakan berton-ton kebahagiaan. Tak hanya pengunjung dewasa, anak-anak juga akan merasakan kebahagiaan ini dengan aksi panggung Zara Leola. Aksi putri sulung Enda Ungu yang terkenal karena aksi dance-nya dalam video musik "Move It" ini rencananya akan membawakan beberapa lagu andalan dari mini album miliknya.

Sementara bagi pengunjung yang ingin tahu lebih banyak tentang Mitsubishi XPANDER, jangan lewatkan talkshow seru bersama Product Brand Ambassador Rifat Sungkar, Ridwan Hanif, Mas Wahid, dan Diandra Gautama. Bahkan jika rasa penasaran sudah terjawab lewat talkshow, pengunjung juga bisa merasakan langsung ketangguhan dan kenyamanan Mitsubishi XPANDER di area test drive challenge. Merasa tertantang, kan?

Lantas, bagaimana caranya agar Anda dan keluarga bisa datang ke acara keren ini? Cukup klik tonsofrealhappiness.com. Isi formulir pendaftaran dengan data diri lengkap, lalu submit. Anda akan menerima balasan SMS berisi kode registrasi (Web ID) setelah men-submit form tersebut. Selanjutnya simpan Web ID dan tunjukkan kepada petugas saat ingin masuk dan Anda mendapatkan empat tiket untuk satu kode SMS. Semua ini tentunya gratis.

Sedangkan bagi pengguna Mitsubishi XPANDER, Anda cukup menunjukan STNK atau copy SPK model Xpander untuk dapat masuk ke area XPANDER ToRH. Mudah sekali bukan?

(hth)