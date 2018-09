JAKARTA – Mardani Ali Sera, Anggota DPR RI Fraksi PKS minta polisi segera mengusut tuntas insiden pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya Haringga Sirila oleh oknum suporter sepakbola sebelum laga Persib Bandung vs Persija Jakarta di Liga 1 2018 pekan ke-23 .

“Sepakbola adalah Kegembiraan, namun diciderai oleh oknum-oknum suporter yang merusak kegembiran itu yang menyebabkan sepakbola berdarah dan sulit maju di Indonesia,” kata Mardani Ali Sera, Senin (24/9/2018).

Mardani meminta jajaran kepolisian segera mengusut tuntas pelakukekerasan tersebut, “Saya meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas para pelaku tanpa tedeng aling-aling,” ujarmya.

Pria kelahiran Betawi itu juga mengajak seluruh elemen mulai dari Pemerintah, PSSI, klub-klub sepakbola dan para suporter untuk segera mencari solusi dari tindak kekerasan dalam sepakbola di Indonesia, “Harus ada solusi permanen dan sistematis dari kondisi yang tidak sehat ini,” katanya.

Ia juga meminta polisi melibatkan para sosilogis, psikologis dan manajemen untuk menuntaskan kasus ini, “Harus ada upaya ekstra dan cepat dan ide out of the box,” tambahnya.

Ia menuturkan bahwa nyawa satu orang itu sangatkan mahal dan tidak tergantikan. “Ingat bagaimana anak-anak bisa menjadi yatim, istri bisa menjadi janda, kawan kerabat bisa kehilangan teman akibat perilaku vandalisme dalam olahraga sepakbola kita,” geramnya.

Mardani yang didapuk menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi ini juga berharap kejadian ini menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua dan jangan sampai terulang lagi, “Saya harap vandalisme dalam sepakbola di Indonesia kali ini yang terakhir kalinya,” pungkasnya.

(fid)