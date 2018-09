NEW YORK - Versi terbaru limousine kepresidenan Amerika Serikat (AS) yang dikenal dengan The Beast mulai digunakan presiden Donald Trump.

Mobil tersebut terlihat di jalanan New York untuk mengantarkan Trump ke acara pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung minggu (23/9/2018). Mobil terbaru ini menggantikan mobil kepresidenan produksi 2009 yang juga pernah digunakan Barrack Obama.

Versi terbaru The Beast terlihat lebih mewah dari versi sebelumnya dimana desain grill dan lampu depan diubahan oleh produsen General Motors yang memenangkan tender pengadaan mobil kepresidenan AS.

Seperti desain lampu depan yang mengusung dari model SUV Cadillac Escallade, sedangkan bagian grill mencomot dari model Escala 2016. Dari sisi keamanan, The Beast tetap menggunakan material yang menjamin keamanan presiden.

Diantaranya, ban run-flat, kaca antipeluru, dan interior yang sepenuhnya tertutup untuk menangkal serangan kimia, di antara banyak fitur keamanan berteknologi tinggi lainnya. Ia juga memiliki peralatan komunikasi elektronik yang luas.

GM memenangkan kontrak senilai $ 15,8 juta untuk dua fase pengembangan limo dari 2014 hingga 2017, menurut catatan kontrak federal, tetapi tidak jelas apakah itu mewakili semua biaya pengembangan. Pada tahun 2010, GM memenangkan kontrak senilai $ 35 juta dari Secret Service untuk kendaraan limusin kepresidenan tambahan. Demikian seperti dikutip dari Automotive News.

