YOGYAKARTA - PT Patra Jasa melalui pilar bisnisnya Patra Land yang bergerak di bidang property development, memperkenalkan salah satu properti unggulan. Yakni sebuah proyek High Rise Apartment yang berlokasi di Yogyakarta - Patra Land Amarta Apartment (Amarta).

Dengan memprioritaskan “Kepastian Pembangunan” dalam setiap proyeknya, Patraland melaksanakan Ceremony Topping Off pada Minggu, 23 September 2018 di site project Amarta yang berlokasi di Jalan Palagan Tentara Pelajar KM. 7,5, Ngagik Sleman, Yogyakarta.

Topping Off Amarta yang dihadiri dan diresmikan langsung oleh jajaran komisaris beserta jajaran direksi PT Patra Jasa, ialah bukti komitmen Patra Land dalam eksistensinya sebagai pengembang properti Indonesia, untuk selalu menepati janji dan komitmen terhadap para konsumen serta seluruh stakeholders.

Proyek Patra Land Amarta Apartment merupakan proyek yang diakuisisi oleh PT Patra Jasa di bawah kepemimpinan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Patra Jasa, M Haryo Yunianto dari PT Wika Realty. Apartemen ini memiliki dua tower yakni Yudistira tower dengan jumlah unit sebanyak 506 dan Drupadi tower sebanyak 232 unit.

Unit–unit apartemen inipun terbagi menjadi 4 tipe yaitu studio, 1 bed room, 2 bed room dan 2 bed room premium. Desain hunian Amarta Apartment yang memadukan unsur budaya Yogyakarta dengan sentuhan modern pada interiornya, ditambah pemandangan Gunung Merapi dan fasilitas ekslusif yang lengkap seperti infinity pool area, gym dan spa serta fasilitas publik lainnya menjadikan Patra Land Amarta Apartment pilihan investasi terbaik di Yogyakarta.

Dalam acara Topping off Patra Land Amarta Apartment, Direktur Utama PT Patra Jasa, Hari Tjahya Wibowo mengatakan, melalui pilar bisnis Patra Land, PT Patra Jasa fokus berkembang dalam bidang property development. Pihaknya berkomitmen untuk menjamin kepastian pembangunan, ketepatan waktu dan kualitas penyelesaian bangunan sampai diserahterimakan kepada konsumen.

"Patra Jasa yang memiliki pengalaman dalam bidang hospitality akan menguatkan pilar bisnis properti dalam memberikan servis dan pelayanan terbaik untuk konsumennya, selaras dengan konsep hunian Amarta yaitu 'Feel Like a King'. Kami berharap dengan berbagai keunggulan produk yang kami tawarkan, Amarta Apartment bisa menjadi pilihan investasi properti terbaik di Yogyakarta bagi masyarakat Indonesia," ucap Hari dalam siaran persnya, Senin 24 September 2018.

Sepanjang tahun 2018, Amarta Apartment Yogyakarta telah memenangkan 2 penghargaan yaitu sebagai Property Development – Apartment, menjadi The Commended Condominium Development in Yogyakarta di The 6th Properti Indonesia Award 2018 dan Winner Choice 2018 Best in Indonesia Awards sebagai The Best Indonesian Culture Concept Design. Hal ini menjadi komitmen Patra Jasa untuk terus mengembangkan proyek–proyek properti lainnya di Tanah Air.

Untuk diketahui, sejak berdiri pada tahun 1975, PT Patra Jasa yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Pertamina (Persero) telah berkembang dan fokus pada bisnis Pengembangan Properti (Property Development). Saat ini Perseroan memiliki 3 pilar bisnis yaitu Patra Land (Property Development), Patra Hotel & Resorts (Hospitality) dan Patra Services (Multi Jasa).

1. Patra Land

Kelompok usaha Patra Land memiliki dan mengelola perkantoran serta perumahan untuk disewa, selain itu Patra Land juga mengembangkan berbagai bentuk properti untuk dijual, termasuk Apartemen di Jakarta, Bekasi dan Jogjakarta, ruko di Cirebon, dan perumahan di Tangerang.

2. Patra Hotel & Resorts

Kelompok usaha ini, memiliki tiga merek produk yaitu The Patra untuk hotel berbintang lima, Patra untuk hotel berbintang empat dan Patra Comfort untuk hotel berbintang tiga dan setara.

Didukung dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, unit usaha ini memiliki dan mengelola enam hotel diberbagai lokasi, antara lain Anyer, Bali, Bandung, Jakarta, Semarang dan Parapat serta berencana menambah jumlah hotel, dengan membangun beberapa hotel baru, termasuk di kota Cirebon, Jogjakarta, Labuan Bajo, Kepulauan Seribu, dan di provinsi Riau.

3. Patra Services

Meliputi berbagai usaha jasa, diantaranya jasa penyewaan kendaraan, pengelolaan dan pemeliharan gedung, F&B, EO dan agen perjalanan dan tur.

