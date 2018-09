JAKARTA - Sistem pembayaran non tunai di jalan tol saat ini telah dipatahui hampir semua pemilik mobil dan pengguna jalan bebas hambatan. Langkah pembayaran non tunai pun akan dilakukan pula oleh pertamina, dimana pembayaran non tunai akan diberlakukan.

Rencana ini bahkan secara bertahap akan dilakukan di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seluruh Indonesia. Langkah pembayaran non tunai yang tengah di kaji oleh pertamina ini dinilai sebagai inovasi yang cukup baik.

"Sistem pembayaran nontunai yang akan dilakukan Pertamina, bisa menjadi inovasi baik. Dimana manfaatnya bisa berdampak bagi perekonomian nasional," kata pengamat ekonomi Pantun Bukit dalam keterangannya kepada Okezone, beberapa waktu lalu.

Lanjut Pantun, pembayaran non tunai akan memudahkan pemerintah memantau jumlah uang yang beredar setiap harinya secara online. Hal ini meminimalisir cara konvensional dari transaksi yang tak tercatat.

Dengan sistem non tunai, akan membuat perekonomian nasional menjadi lebih efisien. Untuk itulah pantun berharap kedepan, langkah pembayaran non tunai yang telah berjalan bisa dilakukan oleh seluruh sektor ekonomi nasional.

Sistem pembayaran non tunai di SPBU, untuk saat ini diterapkan di berbagai SPBU di Jawa dan Sumatera Barat. Terakhir, pekan ini Pertamina meluncurkan Jalur Non Tunai (JNT) pembelian BBM di SPBU 14.251.518 Pisang, Kota Padang. Pemberlakukan sistem pembayaran tanpa uang cash tersebut bukan yang pertama. Saat mudik 2018, BUMN tersebut sudah membuka layanan pembayaran non tunai di berbagai SPBU di Pulau Jawa.

Guna merealisasikan langkah tersebut, Pertamina juga bekerjasama dengan penyedia layanan perbankan, seperti BRI dan mastercard. Dengan demikian masyarakat juga dengan mudah memanfaatkan sistem pembayaran non tunai melalui kerjasama tersebut.

(muf)