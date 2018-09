JAKARTA – Sejak diluncurkan pada April 2018 kemarin, Suzuki All new Ertiga langsung digenjot penjualannya untuk pasar luar negeri. Dari 51 negara tujuan yang disuplai PT Suzuki Indomobil Motor (SIM), All New Ertiga dikirim ke-22 negara tujuan.

Selain Oseania, 15 negara di Amerika Latin dan Meksiko menjadi wilayah yang cukup senang dengan kendaraan MPV buatan Indonesia. Suzuki sendiri menargetkan ekspor 2.600 unit hingga akhir tahun ke 15 negara tersebut.

“PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) membidik Meksiko sebagai salah satu negara tujuan ekspor utama All New Ertiga di pasar Amerika Latin karena Meksiko merupakan negara di benua Amerika yang memiliki pangsa pasar yang besar dan potensial,” papar Hady Surjono Halim, Department Head of Export PT Suzuki Indomobil Motor, dalam siaran resminya kepada Okezone, Rabu (26/9/2018).

Tahun ini Meksiko menjadi perhatian pabrikan Suzuki dengan memasukkan negara tersebut sebagai gelombang pertama pengiriman ekspor beberapa model Suzuki termasuk all new Ertiga. “dapat menggugah selera pasar Amerika Latin dan membuka peluang penetrasi pasar yang lebih besar lagi,” ujar Hadi.

Tahun ini PT SIM berencana mengapalkan 7.062 unit roda empat unggulan ke Meksiko dan negara-negara Amerika Latin lainnya seperti Cili, Peru, Bolivia, dan negara-negara di kepulauan Karibia. Total rencana pengapalan 7.062 unit tersebut terdiri dari APV pick up dan van sebanyak 4.310 unit (Januari – Desember 2018) dan All New Ertiga yang baru mulai diekspor dari bulan September sebanyak 2.752 unit (September – Desember 2018). Jumlah pengapalan All New Ertiga tersebut sudah melampaui target ekspor sebanyak 2.600 unit.

Selain Meksiko dan negara-negara di Amerika Latin tersebut, All New Ertiga juga diekspor ke wilayah lainnya seperti Oseania mengingat kebutuhan akan kendaraan niaga dan kendaraan penumpang bertenaga besar dengan efisiensi bahan bakar di kedua wilayah tersebut tergolong tinggi. Selain itu, All New Ertiga juga diekspor ke negara-negara Asia.

Seluruh produk Suzuki yang di ekspor ke beberapa negara telah memenuhi regulasi di setiap negara dimana produk ekspor Suzuki memiliki standard euro4 dan euro5.

(muf)