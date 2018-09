PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menyerang pemimpin Iran dengan mengatakan negara itu menyebabkan "kekacauan, kematian, dan kerusakan" di seluruh Timur Tengah.

Dalam pidato di Majelis Umum PBB di New York, Trump mengatakan pemerintahannya telah mencapai "lebih dibandingkan dari hampir semua" pemimpin dalam sejarah Amerika Serikat.

Pernyataan itu mengundang tawa, dan ia sendiri ikut tertawa dan mengatakan, "Saya tak sangka reaksinya begini."

Amerika Serikat lebih kuat, lebih kaya dan lebih aman, kata Trump.

Ia juga membela keputusan pemerintahannya menjalin hubungan lebih baik dengan Korea Utara dan menetapkan garis keras dalam perdagangan dengan Cina.

Salah satu pesan utama yang diangkat adalah hak Amerika mengejar caranya sendiri di dunia.

"Saya menghargai hak setiap negara di ruangan ini untuk mengejar apa yang mereka percaya dan tradisi mereka," katanya.

"Amerika Serika tidak akan memberitahu Anda bagaimana Anda hidup atau bekerja...Kami hanya meminta Anda menghargai kedaulatan kami."

Apa yang Dikatakan Trump terhadap Iran?

"Pemimpin Iran menyebabkan kekacauan, kematian dan kerusakan," kata Trump.

"Mereka tidak menghargai negara tetangga atau perbatasan atau hak berdaulat negara. Pemimpin Iran mengeruk sumber daya alam untuk memperkaya diri sendiri dan menyebabkan kekacuaan di seluruh Timur Tengah dan tempat lain."

Presiden Iran Hassan Rouhani membalas dengan mengkritik pemerintahan Trump atas sikap bermusuhan terhadap Tehran. Namun dia juga menyerukan agar Amerika kembali ke meja perundingan.

Rouhani mengatakan dialog harus dimulai dengan menghentikan ancaman dan apa yang ia sebut "saksi tak adil", dan ia menambahkan tak ada negara yang dapat diajak berunding dengan paksa.

Bulan Agustus lalu, Amerika Serikat menetapkan kembali sanksi dengan sasaran pembelian mata uang dolar, emas dan logam lain serta sektor otomotif.

Pada November mendatang, sanksi kedua yang lebih berat akan diterapkan untuk minyak Iran dan sektor perkapalan dan juga bank sentral.

Sementara itu, penasehat keamanan Trump, John Bolton memperingatkan para pemimpin Iran tentang konsekuensi yang bisa mereka hadapi.

Trump starts with a state of the union at UNGA. Laughs from the audience when he boasts that his administration has achieved more than almost any other in US history. "I didn't expect that reaction." he says, chuckling himself. A clip that will enter the UN annals #UNGA— Nick Bryant (@NickBryantNY) September 25, 2018