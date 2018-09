BEKASI - Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya), menyelenggarakan seminar internasional yang bertemakan "Counter-Terrorism: Contemporary Strategis and Future Architecture", di ruang auditorium Kampus II, Jalan Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Seminar yang membahas seputar terorisme dan penanggulangannya itu, turut menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing, dengan pembicara kunci Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Tito, dalam dialognya dengan berbahasa Inggris menyampaikan beberapa hal terkait penanggulangan terorisme, salah satunya keamananan saat penyelenggaraan Asian Games 2018.

"We were being out, not only the opening ceremony, the organizing of the games, but also the result. Because Indonesia the first ever becoming the four big power income so far, sport in Asia. (Kita keluar bukan hanya pada upacara pembukaan atau penyusunan struktur even, tapi juga untuk hasilnya. Karena ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi empat kekuatan teratas dalam perolehan medali, sejauh ini untuk even olahraga di Asia)," kata Tito di hadapan peserta seminar di Bekasi, Kamis (27/9/2018).

Ia mengaku, di luar keberhasilan Indonesia dalam perolehan emas, bukanah perkara mudah baginya untuk memberikan pengamanan dalam sebuah even bertaraf internasional. Terlebih Asian Games berlangsung di tiga lokasi berbeda, Jakarta, Palembang dan stadion Bekasi.

"But beyond those outcomes, as a chief of place in charge of security, is not easy i claim, you know to secure such a big base, in places which are a quite difficult to be secure. But thank God, we have done itu, again. (Diluar hasil yang diperoleh, sebagai kepala di lokasi yang bertanggungjawab atas keamanan, saya akui tidak mudah untuk mengamankan sebuah massa yang begitu besar, di beberapa lokasi yang cukup sulit untuk diamankan. Tapi syukur kepada Tuhan, kita berhasil melakukannya, lagi)," akunya.

"Admit the fear of us after the attack of Surabaya suicide bomb mades several months before, i would like to say today, i quite happy to be here. (Mengakui rasa takut kita pasca serangan bom bunuh diri Surabaya, saya ingin mengatakan betapa senang saya bisa hadir di tempat ini," ujarnya.

Menurut mantan Kapolda Metro Jaya itu, ada dua hal yang bisa dilakukan dalam penanganan terorisme di Indonesia. Hal pertama dengan cara tegas, yakni memberikan hukuman setimpal kepada pelaku teror. Dan kedua dengan cara lembut, yaitu dengan sistem deradikalisasi dan kontra ideologi, serta fokus kepada permasalahan yang membuat ideologi terorisme cepat berkembang, khususnya di tanah air.

Sementara, Sekretaris Puskamnas, Ali Asghar, menyampaikan tujuan diadakannya seminar, yakni untuk memfasilitasi dialog dan pertukaran informasi dan pengetahuan mengenai strategi kontra-terorisme termutakhir di tingkat global dan regional (Asia-Pasifik). Disamping itu, untuk mendiseminasikan pengetahuan mengenai strategi dan arsitektur kontra-terorisme terkini kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di tanah air.

"Ini adalah komitmen Ubhara Jaya sebagai pusat rujukan wacana dan pengetahuan seputar keamanan nasional. Dan sebagai komitmen akademika untuk berkontribusi terhadap kontra-radikalisme dan kontra-terorisme di lingkungan perguruan tinggi dan universitas," katanya.

Dalam seminar dijelaskan, bahwa pasca hancurnya kekuatan ISIS di Irak-Suriah, serangan terorisme kini telah mengalami pergeseran modus serta motif serangan. Hal ini diperlihatkan dalam rangkaian aksi bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu.

"Jadi, cukup melakukan bunuh diri di depan pos penjagaan atau meledakkan bom cukup di gerbang masuk gereja, itu sudah mewakili "thogut" sebagai tiket masuk surga," papar Ali.

Dengan adanya perubahan strategi tersebut, lanjut Ali, diperlukan pula strategi adaptif penanggulangan terorisme. Adapun penanggulangan dan strategi tersebut, harus lah dinamis dan mengikuti perkembangan terorisme itu sendiri.

"Untuk itu, dalam hal ini diperlukan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, tak terkecuali perguruan tinggi atau universitas," tandasnya.

(kha)