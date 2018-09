JAKARTA - Ilmu menyimpan banyak misteri. Tidak hanya muatan ilmu yang terkandung, tetapi si penemu juga menarik untuk diungkap. Salah satunya, tokoh fenomenal Albert Einstein.

James Loewen dalam buku klasiknya “Lies My Teacher Told Me: Everything Your American History Textbook Got Wrong” mengungkap fakta mengejutkan mengenai Albert Einstein dan sejumlah ilmu yang selama ini telah dipelajari di bangku sekolah.

Melansir dari Businessinsider.com, Sabtu (29/9/2018), mitos yang merebak Albert Einstein gagal pelajaran matematika dan menjadi murid yang buruk di sekolah. Benarkah?

Ide ini menarik untuk generasi milenial. Mungkin kamu buruk di sekolah, tetapi kamu masih bisa sukses sebagai orang yang cerdas dan sukses di kemudian hari.

Sementara contoh, orang yang sukses pasti terkenal di mana-mana, Einstein bukan salah satunya. Dia adalah seorang siswa yang sangat baik dalam pelajaran matematika dan semua pelajaran yang lain ketika masa mudanya.

Banyak mitos yang menjelaskan bahwa ia gagal dalam kelas matematika, mungkin hal itu muncul ketika ia gagal ujian masuk ke Politeknik Zurich, Swiss. Tetapi hal itu terjadi di saat dia masih beberapa tahun lulus SMA.

Pada saat itu, Einstein tidak terlalu paham dengan bahasa Perancis. Padahal bahasa itu merupakan bahasa yang ada dalam ujian. Selanjutnya, dia lulus pelajaran matematika, tetapi ia gagal pelajaran bahasa, botani (ilmu-ilmu tumbuhan), dan bagian zoologi (ilmu-ilmu biologi).

Ada banyak mitos lain tentang Einstein yang tidak benar. Misalnya, dia bisa belajar membaca lebih awal (tidak terlambat) dalam kehidupannya dan dia tidak mungkin memiliki ketidakmampuan untuk belajar.

