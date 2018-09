View this post on Instagram

Sesaat setelah mendapat kabar terjadinya gempa bumi di Donggala, Kota Palu, dan sekitarnya, kemarin sore, saya menghubungi Gubernur Sulawesi Tengah melalui telepon. Tapi gagal. Sambungan komunikasi ke Palu terganggu. Informasi saya terima dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, meskipun belum semuanya. Saya sudah memerintahkan Menkopolhukam untuk mengkoordinasikan jajarannya, BNPB, dan TNI untuk melakukan penanganan darurat atas peristiwa ini: melakukan pencarian korban, evakuasi, dan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan, selekas mungkin. Sejak semalam, mereka sudah menuju lokasi terdampak gempa dan tsunami. Semoga hari ini kita sudah mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai kondisi di lapangan. Saya dan kita semua, ikut berduka cita atas jatuhnya korban setelah terjadinya gempa dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah ini. Seluruh masyarakat terutama yang berada di Donggala, Palu, dan sekitarnya agar tetap tenang tetapi juga tetap waspada. Kita berdoa kepada Allah SWT, agar musibah ini dapat kita lalui dan dampaknya kita selesaikan bersama.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Sep 28, 2018 at 6:31pm PDT