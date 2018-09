View this post on Instagram

Sabtu 22 September 2018 kemarin, Alhamdulillah saya telah diberikan hikmah dari setiap pertemuan dan apa yang bisa diambil dari sebuah pertemuan itu sendiri... • • • Mohon maaf sebelumnya untuk Ibu yang saya ambil foto nya dan posting di story saya beberapa waktu yang lalu, Hancur banget hati ini liat Ibu tersebut mengantar orderan paket saya, yang saya beli dari @glamelforfood yang memang sebelumnya Mbak nya sudah info ke saya..."Mbaaak td sudah diambil gojek ya, dan yang ambil Ibu bawa 2 anak" Oooh OK...(diem sambil mikir, paling ga suka dapat gojek perempuan, karena akutuu ga tega kesian, pluss ini tambahan bawa personil lagi😔😔) • • Singkat cerita sampai lah didepan rumah mama saya, meluncur dari jcc jam 3 sore dan sampai rumah saya jam 7 malem 😌😌, Amazed, Ibu itu bawa 2 anak, yg satu di gendong karena masih balita, masih ASI pula, dan yang 1 lagi si kakak duduk didepan, lengkap dengan jaket dan helm nya, Ibu nya udah keringetan, TAPI ga ada sedikit pun rasa lelah complain cape, GAK ada sama sekali...Liat anak nya makin hancur nih hati..sedih banget kalau diceritain nya maaah 😭😭 How can't imagine bring two kids on motorcyle??? 💔💔💔 ••• Ibu yang saya ceritakan diatas, mungkin ini sudah jalan dari Allah kita bertemu, dan inilah yang dinamakan Indah pada waktu nya, believe me Rezeki mu tak kan pernah tertukar Bu', Karena anak-anak mu sudah membawa rezeki nya masing masing 🖤 Thank you for @dramaojol.id @gojekindonesia for sharing this history 😊 #sharingiscaring#dramaojol#rezekigakketuker#masyaallahtabarakallah#malaikatitunyata