JAKARTA – Event olahraga difabel terbesar di Asia, Asian Para Games 2018 yang akan digelar di Indonesia pada 6 hingga 13 Oktober 2018 mendatang di Jakarta hanya tinggal hitungan hari. Pemerintah kian gencar mengampanyekan event olahraga yang dikelola oleh Indonesia Asian Para Games Official Committee (INAPGOC) untuk mendukung Indonesia sebagainegara di Asia pertama yang melaksanakan event tersebut.

Tak ketinggalan Bank BRI sebagai Official Prestige Partner Asian Para Games 2018, terus menggalakkan dukungan bagi INAPGOC dalam perhelatan Asian Para Games 2018 yang akan dihadiri setidaknya oleh 3.000 atlet dari 42 negara.

Dukungan yang ditunjukkan oleh BRI salah satunya dengan berpartisipasi dalam rangkaian acara parade pawai Obor Asian Para Games 2018, yang digelar dari Balai Kota DKI Jakarta hingga bilangan Bundaran Hotel Indonesia, pada Minggu 30 September 2018.

Pawai obor akan melewati 28 titik estafet yang nantinya akan dibawa oleh para stakeholder, terdiri dari menteri, direktur BUMN, pimpinan lembaga miliiter, seniman, olahragawan, dan kalangan media. Pada kesempatan yang sama Direktur Utama Bank BRI Suprajarto ikut membawa obor pada tiitik ke 23 tepat di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat yang nantinya diusung hingga ke Bundaran Hotel Indonesia.

Untuk meresmikan acara tersebut turut hadir Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, dan Ketua Umum Indonesia Asian Para Games Official Committee 2018 (INAPGOC) Raja Sapta Oktohari.

“Hari ini, Bank BRI, ikut meramaikan sekaligus menjadi salah satu pembawa Obor Asian Para Games 2018. Ini sebuah kebangggan bagi kami untuk terus berperan aktif dalam menyukseskan event Asian Para Games 2018 dan mengobarkan semangat kepada para atlet agar meraih prestasi terbaik dalam event tersebut,” ungkap Suprajarto.

Bank BRI merupakan bank pertama di Indonesia yang menyatakan dukungan penyelenggaraan Asian Para Games 2018. Dukungan ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank BRI dan INAPGOC padaJuni 2018 silam, mengenai Pemanfatan Jasa dan Layanan Perbankan serta dukungan Bank BRI terhadap Asian Para Games 2018. Di lain sisi, khusus untuk menyambut penyelenggaraan Asian Para Games 2018 Bank BRI telah meluncurkan uang elektronik Bank BRI, BRIZZI edisi khusus Asian Para Games.

Suprajarto mengungkapkan, Bank BRI secara aktif memberikan dukungan terhadap kemajuan dunia olahraga di Indonesia. Selain menjadi Official Prestige Partner Asian Para Games 2018, sebelumnya Bank BRI juga telah memberikan dukungan kepada INASGOC sebagai Official Prestige Partner Asian Games 2018, Official Bank Partner Tim Indonesia di Asian Games 2018, serta Official Banking Sponsor untuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Tidak hanya itu, salah satu bentuk dukungan BRI kepada Asian Para Games adalah dengan adanya kegiatan event Sunday Fest Road To Asian Para Games 2018 yang digelar di hari yang sama di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Event Sunday Fest Bank BRI ini juga akan dilewati oleh sejumlah pembawa Api Obor Asian Para Games 2018. Untuk menyemarakkan acara, Bank BRI menghadirkan sejumlah artis yang akan menghibur masarakat, di antaranya Dipha Barus, GAC dan Endah Nihesa.

Sunday Fest kali ini sengaja dibuat lebih berbeda oleh BRI dengan menghadirkan para artis kenamaan untuk menarik antusiasme masyarakat pada Asian Para Games 2018. Suprajarto mengungkapkan bahwa BRI ingin masyarakat terinformasi dengan baik mengenai pagelaran olahraga difabel terbesar di Asia tersebut.

“Kami berharap kehadiran Bank BRI dapat menjadi penyemangat dan memotivasi atlet Indonesia untuk mencapai prestasi gemilang dan mampu membawa kebanggaan bagi negeri,” pungkasnya.

