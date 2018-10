SYDNEY – Generasi Wonderful Indonesia (GenWI) akan menjadi kekuatan promosi pariwisata Indonesia. Tak hanya pariwisata, namun juga perdagangan (trade) dan investasi. Pensosbud KJRI Sydney, Hermanus Dimara mengapresiasi dan mendukung penuh upaya pelibatan seluruh elemen masyarakat di Australia untuk mempromosikan pariwisata Indonesia.

“Langkah digitalisasi yang dilakukan Kemenpar ini sangat strategis. Saya tahu, bukan hanya Indonesia yang menggunakan sosmed untuk mempromosikan keunggulan atraksi dan destinasi wisatanya. Banyak negara sudah gencar memanfaatkan medsos untuk promosi dan itu betul,” ungkap Hermanus di hadapan mahasiswa Australia yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Australia.

Menurutnya, modal Indonesia sangat cukup. Berbekal 76 ribu masyarakat Indonesia di Australia akan sangat membantu mengkampanyekan destinasi wisata di bumi nusantara. “Juga banyak friends of Indonesia, pelajar sekolah internasional yang belajar budaya dan bahasa Indonesia. Mereka berpotensi menjadi duta-duta Indonesia di Australia,” tuturnya.

“Saya percaya, apa yang teman-teman mahasiswa siapkan untuk membangu promosi melalui medsos adalah bagian dari sumbangan terhadap pembangunan nasional Indonesia,” tambah Hermanus.

Staf Khusus Menpar Bidang Komunikasi dan Media, Don Kardono berujar bahwa Indonesia berpeluang besar menjadi nomor satu dunia di sektor pariwisata. "Kita sudah membuktikan di banyak momentum dunia, bahwa potensi sumber daya alam dan budaya kita top di dunia. Kreativitas bangsa kita juga semakin diakui dunia dan pintu utamanya adalah pariwisata,” kata Don Kardono.

Tercatat, pada tahun 2016, Wonderful Indonesia menyabet 46 penghargaan dari 22 negara. Lalu di 2017 mengantongi 27 penghargaan dunia dari 13 negara. Dan pada tahun 2018 ini, sudah lebih dari 40 penghargaan dunia berhasil diraih.

Bahkan, travelandleisure.com teranyar merilis tiga pulau di Indonesia menduduki peringkat bergengsi dalam daftar 'Top 10 Islands in Asia 2018' versi situs wisata Travel and Leisure. Yakni Pulau Jawa (urutan pertama), Bali (kedua) dan Lombok (ketiga). Terakhir, pekan lalu, Majalah TTG Asia Pacific menempatkan Indonesia sebagai 'The Best Minister of Tourism 2018'.

Berbagai penghargaan itu semakin memperkuat tiga hal, yang oleh Menpar Arief Yahya disebut sebagai 3C. Menteri yang dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ahli marketing ini menyebut makna awarding semakin meyakinkan bahwa bangsa ini sudah di calibration, sudah dinilai dengan standar global, dengan kriteria yang sama dengan negara-negara lain di dunia.

"C kedua adalah Confidence. Berbagai penghargaan itu akan menaikkan rasa percaya diri bangsa ini sebagai bangsa pemenang, bangsa juara, bangsa nomor 1 dunia. Dan C yang ketiga adalah Credibility, alias dipercaya oleh bangsa-bangsa lain dunia, bahwa Indonesia memang hebat. “Tiga C itu adalah, Calibration, Confidence and Credibility,” jelas ucap Menpar Arief Yahya.

