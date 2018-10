JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyampaikan laporan kesiapan kontingen Indonesia di Asian Para Games III Tahun 2018 kepada Presiden Joko Widodo di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Selasa pagi ini (2/10/2018).

Disampaikan Menko PMK bahwa tadi malam di Para Village Kemayoran, telah dikukuhkan Kontingen Indonesia yang sejumlah 425 orang, yang terdiri dari 300 atlet dan 125 Officials.

"Setelah berlatih secara intensif dan bersungguh - sungguh dalam pemusatan latihan nasional di Solo, Kontingen Asian Para Games Indonesia telah siap untuk menjadi duta olahraga Indonesia pada Asian Para Games III 2018," ujar Menko PMK mengawali.

Dalam kesempatan ini, Menko PMK menyampaikan bahwa target Kontingen Indonesia adalah meraih peringkat 8 besar.

"Yang dapat dicapai setidaknya dengan mampu meraih 18 medali emas," ujar Menko PMK.

Dengan tema Asian Para Games III 2018, The Inspiring Spirit and Energy of Asia, para atlet terus semangat meraih kemajuan yang melampaui berbagai keterbatasan dengan jiwa pantang menyerah dalam mencapai prestasi tertinggi, semangat persaudaraan, sportivitas, dan solidaritas sosial.

"Semangat ini ditunjukkan juga oleh para atlet Indonesia, melalui jiwa pantang menyerah dalam mencapai prestasi tertinggi, semangat persaudaraan, sportivitas, dan solidaritas sosial, demi berkibarnya merah putih dan berkumandangnya lagu Indonesia Raya," tutup Menko PMK.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Chief de Mission Kontingen Indonesia pada Asian Para Games III 2018 Arminsyah; Ketua INAPGOC Raja Sapta Oktohari dan seluruh atlet Asian Para Games.

(hth)