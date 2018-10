WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait salah satu sekutu terdekatnya di Timur Tengah pada Selasa. Trump mengatakan dia telah memperingatkan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz bahwa dia tidak akan bisa mempertahankan kekuasaannya tanpa dukungan AS.

"Kami melindungi Arab Saudi. Apakah Anda mengatakan mereka kaya. Dan aku menyukai Raja, Raja Salman. Tapi saya katakan 'Raja - kami melindungi Anda - Anda mungkin tidak akan berada di posisi Anda selama dua pekan tanpa kami - Anda harus membayar untuk militer Anda,' " kata Trump dalam sebuah kampanye di Southaven, Mississippi sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (3/10/2018).

Trump tidak mengatakan kapan dia mengatakan hal itu kepada Raja Salman.

Terlepas dari komentar yang kasar itu, Arab Saudi dan AS adalah sekutu dekat yang bekerja sama menghadapi pengaruh Iran di Timur Tengah. Trump bahkan menjadikan Arab Saudi sebagai negara tujuan pertamanya sebagai presiden AS pada 2017.

Meski AS tidak memiliki pangkalan militer di Arab Saudi, tetapi negara tetangganya, Qatar, menjadi tuan rumah pasukan AS di Pangkalan Udara Al Udeid. Di sekitar Riyadh, Bahrain dan Kuwait yang berdekatan dengan Arab Saudi juga merupakan markas dari pasukan AS. Selain itu, kekuatan Negeri Paman Sam juga terdapat di Uni Emirat Arab, Irak, Yordania, dan Oman, yang dapat dengan cepat membantu Arab Saudi jika terjadi masalah.

Trump belum meminta pembayaran untuk penempatan pasukan AS di wilayah Timur Tengah, tetapi dia telah mendesak negara-negara di kawasan kaya minyak itu untuk menurunkan harga minyak sebagai ganti keamanan pekan lalu.

"Kami membela banyak dari negara-negara ini tanpa imbalan, dan kemudian mereka memanfaatkan kami dengan memberi kami harga minyak yang tinggi. Tidak bagus. Kami ingin mereka berhenti menaikkan harga, kami ingin mereka mulai menurunkan harga, "kata Trump di Majelis Umum PBB.

