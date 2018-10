MENTERI Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif hari Rabu (3/10) mengecam Amerika sebagai "rezim penjahat" setelah AS mengatakan menarik diri dari perjanjian tahun 1955 dengan Iran, menyusul putusan pengadilan.

UN top court rules that US must comply with obligations violated by re-imposing sanctions on Iranian people when exiting #JCPOA. Another failure for sanctions-addicted USG and victory for rule of law. Imperative for int’l community to collectively counter malign US unilateralism. pic.twitter.com/8AMGL0tqXU