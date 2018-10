JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus intens mengembangkan 10 “Bali Baru” atau destinasi pariwisata prioritas. Salah satunya dengan menggelar Sayembara Desain Pusat Cenderamata Pariwisata 2018. Kegiatan ini merupakan kerjasama Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan PT Propan Raya, sebagai inisiator sayembara. Event tersebut turut mendapat dukungan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Para pemenang akan mendapatkan hadiah senilai total Rp600 juta dalam bentuk tabungan BRI. Rinciannya, 10 pemenang di masing-masing destinasi akan mendapatkan Rp50 juta. Sedangkan satu pemenang utama mendapatkan Rp100 juta.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Dadang Rizki Ratman mengungkapkan, hadiah besar ini merupakan hasil kolaborasi dari Kemenpar, Bekraf, PT Propan Raya dan tentunya BRI.

“Akan ada 10 pemenang untuk sepuluh destinasi pariwisata prioritas di mana masing-masing pemenang mendapat hadiah sebesar Rp50 juta. Selain itu, dari ke-10 pemenang tersebut akan dipilih satu pemenang ‘the best of the best’ yang akan mendapat hadiah uang Rp100 juta, sehingga total hadiah pemenang ‘the best of the best’ sebesar Rp150 juta,” ucapnya, Jumat (5/10/2018).

Peresmian Sayembara Desain Pusat Cenderamata Pariwisata 2018 dihelat di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Jakarta pukul 14.00 WIB. Menurut Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya kegiatan ini memberi kesempatan bagi para arsitek di seluruh Indonesia. Baik arsitek junior maupun senior diajak untuk memajukan arsitektur nusantara. Serta, mendukung pengembangan 10 destinasi wisata di Indonesia.

Ke-10 destinasi prioritas itu adalah Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu – Kota Tua (DKI Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo-Tengger–Semeru (Jawa Timur), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku).

“Sayembara desain ini telah dilaksanakan sebanyak lima kali. Dan empat di antaranya adalah hasil kolaborasi antara PT Propan Raya, Kemenpar, dan Bekraf. Sedangkan sayembara pertama, murni diselenggarakan PT Propan Raya,” ujar Menpar, Arief Yahya.

Kelima sayembara itu meliputi Sayembara Desain Rumah Budaya Nusantara (2013), Sayembara Desain Desa Wisata Nusantara (2014), Sayembara Desain Bandar Udara Nusantara (2015), dan Sayembara Desain Rumah Wisata (Homestay) Nusantara (2016), dan Sayembara Desain Restoran Nusantara (2017).

Sementara itu, Direktur PT Propan Raya, Yuwono Imanto memiliki penilaian sendiri mengenai sayembara yang kerap digelar. Melalui sayembara ini pihaknya kata Yuwono, ingin memperkenalkan, menjaga dan melestarikan budaya bangsa.

"Jangan sampai arsitektur nusantara diakui oleh negara lain, bahkan hilang dengan sendirinya karena tak ada yang peduli. Harapannya, masyarakat Indonesia semakin mencintai dan menghargai, serta menjadikan Arsitektur Nusantara tuan di rumah sendiri,” ucapnya.

Ia menjelaskan, tujuan dari sayembara kali ini ialah untuk membuat desain pada tingkat gagasan yang akan dijadikan rujukan desain arsitektur nusantara. Khususnya dalam membangun pusat cenderamata di 10 destinasi pariwisata prioritas. Pesertanya adalah sarjana arsitektur dan sarjana dibidang desainer interior baik perorangan maupun kelompok/tim.

Deputi Infrastruktur Bekraf, Hari Santosa Sungkari menegaskan bahwa arsitektur merupakan salah satu dari 16 sub-sektor ekonomi kreatif. Pusat cenderamata merupakan salah satu infrastruktur pariwisata di mana akan dijajakan cenderamata yang mencerminkan kearifan lokal setempat. Ekonomi kreatif mempunyai lima nilai rantai yaitu Kreasi-Produksi-Distribusi-Konsumsi-Konservasi.

Pusat Cenderamata ini kata dia, sangat mendukung rantai distribusi bagi cenderamata akan menjadi jalur distribusi untuk sub-sektor kriya, fashion dan kuliner. Oleh karenanya, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) berharap sayembara ini dapat menghasilkan pusat cenderamata yang dapat mengangkat arsitektur Indonesia yang akan menampilkan kekhususan Indonesia.

"Semoga akan banyak pusat-pusat cenderamata yang akan menaikkan jumlah wisatawan dan juga menaikkan penjulan produk-produk ekonomi kreatif Indonesia," ucap Hari.

Lebih lanjut, seorang dewan juri, Yori Antar mengatakan, sebuah pusat cenderamata selayaknya dapat memberikan kesan. Baik dari segi pelayanan maupun suasana ruangnya.

“Untuk itu, desain harus mempunyai kesan tersendiri dari segi interiornya. Kesan-kesan tersebut dapat dibentuk pada elemen-elemen pembentuk. Juga pelengkap ruang yang merupakan unsur-unsur desain interior,” kata Yori.

Pendaftaran Sayembara Desain Pusat Cenderamata Pariwisata 2018 akan dimulai pada 5-31 Oktober 2018. Sedangkan pemenangnya akan diumumkan pada 30 November 2018 mendatang. Untuk informasi lebih lengkap Anda dapat mengunjungi website arsitekturnusantara.propanraya.com sekaligus mendaftarkan diri sebagai peserta sayembara. Salam Arsitektur Nusantara!

