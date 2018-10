JAKARTA - Haramain High Speed Train akan memulai operasi komersial pada Kamis atau 11 Oktober 2018. Kabarnya, tiket kereta Haramain bisa dibeli secara online atau melalui aplikasi.

Dilansir Saudigazette, Jumat (5/10/2018), Public Transport Authority Chief and Acting President of the Saudi Railways Organization (SRO), Rumaih Al-Rumaih mengumumkan bahwa otoritas menyetujui rencana operasi yang dipresentasikan oleh konsorsium Saudi-Spanyol - Al-Shoula Group.

Penjaga Dua Masjid Suci, Raja Salman meresmikan Haramain Express Train pada 25 September. Raja melakukan perjalanan ke Madinah naik kereta api setelah meresmikan layanan kereta api di stasiun Jeddah.

Mohammed Fida, direktur jenderal Haramain High Speed Train Project mengatakan tiket dapat dipesan secara online melalui tautan situs proyek (www.hhr.sa).

Penumpang dapat menghubungi nomor layanan pelanggan khusus (92000 4433) untuk pertanyaan tentang waktu perjalanan dan tarif tiket. Ada pemesanan tiket dan fasilitas pembelian di stasiun kereta api di Makkah, Madinah, Jeddah dan Rabigh.

Pada awalnya, akan ada jadwal perjalanan mingguan dari Mekah, Madinah, Jeddah dan King Abdullah Economic City of Rabigh pada Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Kabarnya, akan ada delapan layanan setiap hari di kedua sisi (empat perjalanan setiap sisi) di pagi dan sore hari.

Selain itu, ada diskon 50 persen dalam harga tiket untuk periode awal dua bulan dari 11 Oktober.

Tarif tiket kereta api kelas turis satu arah dari stasiun Sulaimaniyah di Jeddah ke Mekah akan menjadi SR20, sedangkan tiket kelas bisnis akan dikenakan biaya SR25.

Untuk tarif tiket kelas turis antara Mekah dan Madinah adalah SR75, sementara kelas bisnis akan dikenakan biaya SR125.

Tiket kelas wisata akan ditetapkan tarif SR63 antara Jeddah dan Madinah, sementara tarif kelas bisnis adalah SR105. Tarif dari Rabigh ke Madinah akan menjadi SR50 untuk kelas wisata dan SR75 untuk kelas bisnis.

