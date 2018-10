BOGOR – Kepala Pusat Data Informasi dan Humas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Puro Nugroho akhirnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/10/2018).

Sutopo tiba di lokasi sekira pukul 13.50 WIB. Dia langsung disambut Jokowi yang mengenakan pakaian putih lengan panjang dan bercelana hitam. Sementara Sutopo datang dengan mengenakan pakaian batik cokelat.

Keduanya langsung bersalaman. Sutopo tampak semringah bisa bertemu dengan Presiden sekaligus pemimpin yang diidolakannya itu.

"Sehat Pak Sutopo," ucap Jokowi menyapa. "Sehat Pak. Saya memang sudah lama ingin bertemu Bapak," jawab Sutopo.

Keduanya langsung duduk dan berbincang di salah satu ruangan di Istana Bogor itu. Sementara itu, pewarta Istana diminta untuk keluar lantaran pertemuan Jokowi dan Sutopo berlangsung tertutup.

Sekadar diketahui, Sutopo ingin sekali bertemu Presiden Jokowi. Meskipun kerap bertemu di berbagai lokasi bencana, Sutopo tak pernah bisa berjabat tangan maupun berbincang dengan orang nomor satu di Indonesia itu.

Gayung pun bersambut. Kepala Negara langsung menjadwalkan pertemuan dengan Sutopo. Pria yang tengah mengidap kanker stadium 4B bertemu langsung dengan Jokowi di Istana Bogor.

"Saya tidak tahu bicara apa. Seorang Presiden bagi saya terlalu tinggi ketemu dengan saya. Saya agak nervous dan mati gaya. Harus bawa handuk jika saya keringatan banyak. He he he," kata Sutopo sebelum bertemu Jokowi.

