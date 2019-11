KARANGASEM - Gelaran AYIC 2018 baru saja selesai. Bali menjadi daerah tujuan terakhir yang disambani para peserta. Sebelumnya pada tanggal 31 Oktober 2018, seminar pertama telah dilaksanakan di Yogyakarta. Kegiatan AYIC 2018 di Bali juga disertai dengan kunjungan ke beberapa tempat ibadah di Bali, seperti Puja Mandala, komplek dimana lima tempat ibadah berdiri berdampingan; Desa Dalung, pemukiman dimana pemeluk agama Hindu dan Islam dengan harmonis; serta Pura Besakih, pura terbesar di Indonesia.

Setekah melangsungkan serangkaian acara, para peserta pun sampai pada upacara penutupan AYIC 2018 yang dilangsungkan di Pura Den Becingah, Karangasem, Bali pada Sabtu 2 November 2108. Salah satu peserta dari Singapura, Kendrick Goj Wei Jie mengaku sangat senang bisa memiliki kesempatan untuk ikut dalam AYIC 2018.

Kendrick yang memberikan pidato sebagai perwakilan peserta di upacara penutupan berharap, melalui AYIC 2018 ia dan rekan-rekan generasi muda lainnya bisa sama-sama lebih mengerti dan menyikapi perbedaan yang ada. Tak hanya itu, ia juga mengatakan banyak mengambil pelajaran berharga untuk lebih menyikapi secara benar sebuah perbedaan atau keberagaman yang ada.

"Kita akan menjadi future faith leader, sehingga penting bagi kita untuk memahami toleransi beragama dan menjaga keharmonisan itu di antara negara-negara kita. Kami bersyukur berkesempatan melakukan kunjungan kunjungan, mempunyai teman baru. Pengalaman berharga dan penting melihat dan mempelajari keharmonisan kehidupan beragama di sini. Sendiri kita tidak bisa berbuat banyak, kalau bersama kita bisa berbuat banyak," ujar Kendrick Goj Wei Jie dalam acara penutupan AYIC 2018.

"Kita harus saling berteman, Saling merangkul. Bukan cuma Indonesia tapi seluruhnya. Tak kenal maka tak sayang, to know is to care. Ini dasarnya kemanusiaan. Nah pertemanan yang kita bangun selama enam hari iji dapat menjadi nilai yang membangun," tutupnya.

(kha)