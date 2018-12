ITALIA - Enam orang tewas dan puluhan orang terluka, 12 diantaranya luka berat, akibat kericuhan di sebuah klub malam di Italia, kata para petugas.

Dalam peristiwa di kota Corinaldo, dekat pesisir timur Ancona itu, pengunjung klub berdesak-desakan dalam kepanikan setelah terdengar sebuah ledakan.

Malam itu di dalam klub Lanterna Azzurra berlangsung konser yang menampilkan rapper Sfera Ebbasta, dengan pengunjung diperkirakan sekitar 1.000 orang.

Beberapa laporan mengatakan kericuhan bermula dari kepanikan setelah ada yang menembakkan semprotan merica di dalam klub Lanterna Azzurra itu.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 01.00 waktu serempat (Sabtu 06.00 WIB) saat Italia mulai melakukan perayaan Bunda Maria Yang Dikandung Tanpa Noda.

Orang-orang yang terluka telah dibawa ke rumah sakit di Senigallia dan Ancona. Sebagian di antaranya menderita patah tulang.

Musikus yang tampil, Sfera Ebbasta yang merupakan nama panggung Gionata Boschetti yang berusia 26 tahun, tergolong pemusik sukses di Italia.

Dia merilis album ketiga berjudul Rockstar pada bulan Januari dan sukses besar di pasaran.

Sebelumnya, Juni tahun lalu sekitar 1.500 orang terluka di Turin akibat ricuh desak-desakan serupa. Saat itu, yang jadi penyebab adalah ledakan petasan, yang menimbulkan kepanikan, membuat orang panik dan berdesak-desakan saat nonton bersama final Liga Champions.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 Desember 2018