MAKASSAR - Destinasi Digital Night Market Parapat diperkenalkan dalam Seminar Strategi Baru Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba di The Rinra Hotel, Makassar. Pasar tempat ngumpul anak-anak netizen GenPI (Generasi Pesona Indonesia) itu diyakini semakin memperkaya destinasi wisata Danau Toba.

"Atraksi di Danau Toba enggak cuma nature dan culture saja, ada juga destinasi digital Night Market Parapat yang baru saja di-launching kawan-kawan GenPI Sumatera Utara," tutur Kasubid Pemasaran Area I Kemenpar, Alfin Merancia.

Alfin memang getol mempromosikan destinasi digital di Tanah Air di setiap forum. Begitupun dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Alfin menambahkan, destinasi digital Night Market Parapat dijamin keren. Spot-spotnya fotogenik dan jumlahnya banyak.

"Silakan berlibur Ke Toba. Jangan lupa mampir ke Night Market Parapat. Tempatnya bagus. Semua sudut adalah surga buat fotografer dan videografer. Banyak angle yang tidak ada di tempat lain. Sangat eksklusif dan semakin mengundang orang datang," timpal Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional I Kemenpar, Masruroh.

Anak-anak muda komunitas GenPI di Sumatera Utara membuat konsep Night Market Parapat sebagai bungkus Destinasi Digital. Desainnya dibuat egaliter. Bebas tawar menawar, dan tempat ngerumpi segala tema. "Jadi bukan hanya sekotak tempat berjumpa buyers dan sellers. Ini juga tempat kreatif, tempat berkumpul, berinteraksi yang melahirkan apa saja yang jadi kekuatan baru karena selalu menggerakkan 3F (Friends, Followers, dan Fans) mereka," timpal Plt Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Kementerian Pariwisata, Ni Wayan Giri Adnyani.

Terpenting lagi, sambungnya, destinasi digital ini menjadi inkubator buat GenPI untuk belajar 2C sekaligus, yakni memperkuat Creative Value dan Commercial Values. Anak-anak muda millennials itu jadi belajar bermedia sosial yang keren, positif, mengangkat dan mempromosikan kekuatan pariwisata Indonesia. Sekaligus belajar bisnis, menciptakan peluang, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Komentar Menpar Arief Yahya juga sangat positif. Maklum, destinasi digital ini juga mengasah anak-anak muda yang tergabung dalam GenPI untuk terus berkreasi dan berinovasi. "Saya ingin menghidupkan minimal 100 Pasar Genpi baru di tahun 2018 ini. Kita kategorikan menjadi tiga, sama dengan portofolio bisnis pariwisata," tutur Menpar Arief Yahya.

Pertama, destinasi digital nature yang berbasis pada alam sebagai objek selfie. Seperti pedesaan, sawah, gunung, hutan, pantai, dan semua unsur alam. Kedua, destinasi digital culture yang mengambil tema karya budaya, seperti heritage, kota lama, kota tua, taman budaya, kuliner, busana nusantara, dan lainnya. Ketiga, destinasi digital man-made yang kerap disebut urban market untuk dalam kota. Seperti Pasar Kampung Bekelir di Kota Tangerang, Banten, yang dimotori GenPI Kota Tangerang dan GenPI Banten. Objek selfie-nya, gambar-gambar kreatif, tiga dimensi, dengan food truck dan aneka kuliner modern.

"Saya mengingatkan lagi bahwa untuk mencapai hasil yang luar biasa kita harus selalu menghasilkan ide-ide yang tidak biasa. Inovasi adalah suatu keharusan untuk bisa mengejar ketertinggalan dari pesaing-pesaing kita. Target 17 juta wisatawan mancanegara tahun ini harus kita rebut! Salam Pesona Indonesia!" ujar Menteri yang baru saja dianugerahi Philip Kotler Sebagai The Best Marketing Minister of Tourism of ASEAN itu.

(ris)