WARSAWA - Ribuan orang berkumpul di Katowice, Polandia pada Sabtu 8 Desember 2018 untuk menggelar aksi demonstrasi bertajuk “March for Climate”. Tujuan mereka mendorong para perunding pertemuan iklim yang sedang berlangsung agar menetapkan program yang lebih ambisius.

Aktivis dari berbagai belahan dunia berkumpul di pusat Kota Katowice di mana delegasi dari sekitar 200 negara sedang melangsung pertemuan selama dua minggu untuk mengatasi perubahan iklim.

Sebagian aktivis mengenakan pakaian beruang, orangutan dan hewan-hewan lain yang sudah mulai langka akibat deforestasi dan perubahan iklim.

Mereka meneriakkan kalimat-kalimat seperti “Wake Up, It’s Time to Save Our Home” dan membawa spanduk-spanduk bertuliskan “Defend Our Rights to Food, Land and Water”.

Dikutip dari VOA Indonesia, Minggu (9/12/2018), Kelompok Climate Action Network merilis bahwa salah satu anggota mereka telah diizinkan memasuki Polandia, setelah sebelumnya dicegat oleh pasukan keamanan dengan alasan menimbulkan ancaman. Meski tidak ada penjelasan rinci ancaman apa yang dimaksud.

"Otorita berwenang di Polandia mengizinkan aktivis asal Belgia, Zanna Vanrenterghem untuk mengikuti KTT Iklim yang dilangsungkan PBB di Katowice," demikian bunyi pernyataan tersebut.

(put)