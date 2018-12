JAKARTA - Penyelenggaraan pameran modifikasi sangat jarang dilakukan di sirkuit sentul, namun PT Astra Honda Motor mengajak puluhan modifikator dari berbagai daerah untuk unjuk karya modifikasi khusus Honda CBR di ajang Indonesia CBR Raceday (ICE Day).

sebanyak 25 peserta dari komunitas CBR yang berasal dari wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Dari ajang kreativitas modif yang dilakukan komunitas ini dipilih tiga karya modifikasi terbaik dari dewan juri yang diunggah kedalam media sosial Honda Community dan akan terpilih terbaik 1, 2 dan 3 berdasarkan raihan jumlah “like” terbanyak pilihan masyarakat.

Selain itu, peserta modifikasi juga mendapatkan ilmu dari modifikator profesional yakni Alit Susanto dari Layz Motoshop dan juga M. Firdaus yang merupakan pemenang pertama CBR250RR Virtual Modification Challenge pada sesi coaching clinic.

Tak hanya peserta modifikasi, pengunjung masyarakat umum serta komunitas pecinta Honda Khususnya juga bisa menyaksikan beragam kegiatan seperti berbagai macam games. Serta yang paling penting yakni ajang safety riding challenge.

Dalam ajang tersebut para peserta harus unjuk kemampuan berupa test skill slalom test dan narrow plank. Program yang cukup menarik dan mengasah kemampuan, para pemilik CBR juga bisa ikut dalam balapan langsung di sirkuit Sentul yang terbagi dalam kelas 150 dan 250 Cc.

Sebelum melakukan balapan, peserta mendapatkan coaching clinic terkait teknik balap seperti speeding, cornering maupun braking dari pebalap Astra Honda Racing Team (AHRT) yang baru saja menjadi juara di kelas AP250 di ajang Asia Road Racing Championship (ARRC) 2018, Rheza Danica Ahrens.

Setelah sesi coaching clinic, para peserta dibagi dalam dua kelas yakni 150cc dan 250cc. Dari setiap kelas masing-masing terdiri dari dua kategori yakni komunitas dan non komunitas. Untuk kelas komunitas dibagi menjadi tiga level yakni level A, level B, level C dan pemula. Sementara itu untuk kategori non komunitas, peserta dibagi menjadi dua level yaitu level pemula dan level advance. Pembagian level tersebut ditentukan berdasarkan bracket time yang dihasilkan saat sesi kualifikasi.

(muf)