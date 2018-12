JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta Agung Wicaksono mengatakan, lima armada Jak Lingko yang melintas di Tanah Abang, Jakarta Pusat gratis alias tak dikenakan tarif. Hal itu bertujuan untuk mempermudah masyarakat yang biasa beraktivitas di kawasan tersebut.

"Jak Lingko yang hari ini mulai dioperasikan di Tanah Abang itu bukan yang pertama. Kita sudah jalankan di beberapa rute baik Jakarta Utara atau Jakarta Timur, yang dulu namanya OK Otrip," kata Agung di Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Agung menjelaskan, penggratisan itu dilakukan lantaran Pemprov DKI memberi subsidi sebesar Rp3.800 per kilometer. Sehingga, sopir Jak Lingko dilarang untuk meminta pungutan kepada penumpang.

Ia menambahkan, subsidi yang diberikan mencapai 180 kilometer per hari. Perhitungan itu dinilai sangat realistis untuk lalu lintas para sopir Jak Lingko.

Setidaknya ada tujuh operator yang beroperasi di tujuh rute di kawasan Tanah Abang. Namun, baru ada 61 unit kendaraan yang telah memenuhi syarat kelaikan dari total 307 unit yang direkomendasikan Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta.

PT Transjakarta, lanjut dia, tak sembarangan dalam menerapkan syarat kelaikan. "Yang kedua karena Pak Gubernur pernah mengatakan kalau Jak Lingko itu pengemudinya itu harus punya SIM A umum, bukan sekadar SIM A biasa," kata Agung.

Meski tak membayar, para penumpang tetap harus melakukan tapping kartu Jak Lingko. Kartu ini dapat dibeli di berbagai halte di sekitar Tanah Abang. Ada pula dua bank yang telah bekerja sama, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank DKI.

Saat ini, Jak Lingko Tanah Abang melayani delapan rute yaitu OK 7 (Grogol–Tanah Abang), OK 8 (Roxy–Bendungan Hilir), OK 9 (Roxy Mas–Karet), OK 10 (Tanah Abang–Kota), dan OK 11 (Tanah Abang–Kemayoran). Selanjutnya, ada OK 12 (Tanah Abang–Kebayoran Lama), OK 13 (Tanah Abang–Jembatan Lima), dan OK 14 (Tanah Abang–Meruya Ilir).

Jak Lingko Tanah Abang juga terintegrasi dengan enam rute bus Transjakarta yakni rute 8C (Tanah Abang–Kebayoran Lama), 1H (Tanah Abang–Stasiun Gondangdia), 8K (Tanah Abang–Batusari), 9D (Tanah Abang–Pasar Minggu), 5F (Tanah Abang–Kampung Melayu), dan Tanah Abang Explorer.

