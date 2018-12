JAKARTA - Jelang akhir tahun, produsen Yamaha memperkenalkan warna baru untuk Aerox 155. Hadirnya warna baru ini selain memberikan pilihan dari warna lama, juga menunjang tampilan skutik kelas Maxi ini tampil lebih sporti.

Jika Yamaha Aerox 155 standar menyuguhkan warna black, red, grey. Varian terbarunya seperti warna grey tampil beda dengan padanan Cast wheel kuning akan tampil mencolok dan trendy.

Yamaha juga melengkapi warna barunya pada Aerox 155 R-version dimana warna Matte Silver mengusung konsep let's race tampil kental dengan gaya sport racing. Model ini sangat cocok bagi konsumen yang senang dengan tunggangan gaya racing.

Sedangkan dua warna tersedia untuk Aerox 155 S-Version yaitu Matte Black dan Matte Red mengekspresikan sentuhan elegan sporty.

Aerox 155 S-Version Matte Black dengan cast wheel emas merupakan respon Yamaha dari suara pecinta MAXI Yamaha yang menginginkan warna itu seperti yang terdapat pada Nmax.

Dengan tampilan warna baru yang berbeda dan disesuaikan dengan karakter konsumennya. Yamaha Aerox warna baru ini ditawarkan dengan harga yang masih cukup terjangkau.

Yamaha memasarkan Aerox 155 standard warna baru seharga Rp 23.550.000 on the road Jakarta, Aerox 155 R-Version Rp24.850.000 on the road Jakarta, Aerox 155 S-Version Rp 27.450.000 on the road Jakarta.

(muf)