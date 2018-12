JAKARTA - Pergantian tahun yang akan tiba dalam beberapa hari kedepan, tentu banyak menjadi resolusi bagi sebagain orang untuk memiliki mobil baru. Cara ini bisa menjadi solusi untuk mewujudkan mobil baru yang menjadi impian.

Program trade in sendiri saat ini menjadi salah satu cara bagi beberapa diler untuk mempermudah konsumennya memiliki mobil baru. Seperti diler Auto2000 yang menawarkan program tukar tambah mobil lama dengan mobil baru.

Pelanggan tidak perlu repot lagi menjual mobil lamanya sebelum berkunjung ke showroom Auto2000. Mereka bisa langsung datang ke cabang Auto2000 dengan membawa mobil lama yang ingin dijual, mencari mobil baru Toyota yang cocok, memilih program pembiayaan yang sesuai, untuk selanjutnya sales advisor Auto2000 yang akan mengurus proses tukar tambah.

Tentunya dengan harga beli mobil bekas yang sesuai pasaran dan mereduksi potensi kerugian yang bisa terjadi jika pelanggan menjual mobil bekasnya ke pihak lain yang tidak jelas kredibilitasnya.

“Konsumen bisa memanfaatkan banyak program akhir tahun sebagai cara mudah memiliki mobil baru. Semua kemudahan ini sejalan dengan konsep layanan baru kami yakni ‘Auto2000 Lebih’ dengan tagline ‘Urusan Toyota Lebih Mudah'," ungkap Martogi Siahaan, Chief Executive Auto2000 dalam siaran resmi yang diterima Okezone Sabtu (15/12/2018).

Selain program trade in, memiliki mobil baru di akhir tahun juga bisa dengan cara memanfaatkan berbagai macam promo lain. Yakni diskon dengan sistem pembiayaan ringan. Beberapa diler biasanya menawarkan uang muka ringan ataupun cicilan ringan yang bisa memudahkan konsumen dalam membeli mobil baru.

Selain program tersebut, pelanggan yang menjual mobil bekas melalui Toyota Trust (wilayah DKI) atau Mobil88 (wilayah Non DKI) dan melakukan pembelian mobil baru Toyota di Auto2000, akan mendapatkan tambahan gratis asuransi Total Lost Only (TLO) selama 1 tahun untuk pembelian secara tunai. Sedangkan yang membeli secara kredit akan mendapatkan tambahan gratis asuransi Total Lost Only (TLO) selama 1 tahun dan free Paket Servis Toyota 10.000 km berupa jasa dan spare part.

Dari berbagai program menarik yang ditawarkan banyak diler menjelang akhir tahun, perlu diingat bahwa mobil baru yang akan dimiliki konsumen memiliki tahun produksi 2018. Langkah penghabisan stok mobil menjadi langkah diler memberikan program menarik bagi konsumen.

