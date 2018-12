JAKARTA - Sejak diluncurkan awal tahun, Yamaha Lexi kini memiliki varian lengkap yang kini dibekali teknologi rem anti-lock braking system (ABS). Model ini menjadi pamungkas sebagai model pelengkap Lexi di penghujung tahun.

Teknologi ABS sebagai fitur baru pada Lexi, merupakan pelengkap yang diberikan Yamaha mengingat antusiasme besar dari konsumen terhadap skuter matik bodi gambot ini. Penjualan Lexi sejak pertama kali diluncurkan cukup besar.

”Kehadiran varian Lexi S ABS merupakan hasil dari besarnya minat konsumen terhadap skutik MAXI Yamaha ini. Fitur-fitur pada Lexi S juga ada pada Lexi S ABS. Hadirnya varian terbaru ini menambah pilihan konsumen dan mereka memiliki kebanggaan tersendiri untuk mengendarainya,” papar Yordan Satriadi, Deputy GM Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Lexi S ABS merupakan varian tertinggi Yamaha Lexi yang memiliki semua kelebihan Lexi S seperti fitur smart key system, subtank suspension dan special luxury seat. Yamaha pun menyempurnakannya dengan fitur ABS yang hadir di akhir tahun ini.

Lexi S ABS dipasarkan dengan satu warna yaitu Matte Blue. Harga yang ditetapkan adalah Rp 25.800.000 on the road (OTR) Jakarta. Banderol tersebut lebih mahal Rp2.8 juta dibandingkan versi non ABS.

(muf)