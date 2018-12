BANDUNG – Tak dapat dipungkiri Kota Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki segudang destinasi wisata unik dan menarik untuk dieksplorasi. Mulai dari wisata petualangan, alam, kuliner, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kota yang juga dijuluki sebagai Paris Van Java ini kerap dijadikan destinasi wisata incaran para turis baik lokal maupun mancanegara.

Nah, bagi warga Bandung maupun warga luar Bandung yang sedang menikmati liburan di kota yang juga dijuluki sebagai Kota Kembang, bisa berkunjung ke event XPANDER Tons of Real Happiness (ToRH) di Paskal Food Market, dekat 23 Paskal Shopping Center Bandung, 14-16 Desember 2018.

Ajang yang diadakan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) sebagai distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi Motors di Indonesia ini selalu mengundang animo tinggi masyarakat di setiap kota yang dikunjunginya.

Bandung merupakan kota kedelapan dari rangkaian roadshow 9 kota di Indonesia. Event yang bisa dikunjungi tanpa dipungut biaya ini ingin memperkenalkan keunggulan yang dimiliki Mitsubishi XPANDER sebagai satu-satunya small MPV berfitur lengkap dan bertenaga besar yang mampu membawa berton-ton kebahagiaan bagi keluarga Indonesia.

President Director PT MMKSI Naoya Nakamura mengatakan bahwa XPANDER Tons of Real Happiness (ToRH) merupakan bentuk apresiasi PT MMKSI atas antusiasme masyarakat terhadap Mitsubishi XPANDER dan kali ini kembali melanjutkan roadshow-nya di kota ke-8 untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat Kota Bandung.

“Mitsubishi XPANDER sejak diluncurkan hingga saat ini, telah memiliki total SPK lebih dari 115.000 unit. Penerimaan masyarakat yang baik terhadap XPANDER dan juga kualitas produk kami, menjadikan Mitsubishi XPANDER sebagai pilihan fleet untuk maskapai ternama, Garuda Indonesia. Tidak hanya itu, kendaraan small MPV kami ini juga mendapatkan Car of the Year 2018 dan juga menerima Customer Satisfaction Index No. 1 dari J.D. Power yang semakin membuktikan kualitas kendaraan dan juga layanan aftersales kami. Dan event ini hadir sebagai bentuk apresiasi kami atas penerimaan masyarakat Indonesia terhadap Mitsubishi XPANDER yang telah dikunjungi lebih dari 80.000 pengunjung di tujuh kota sebelumnya,” ungkap Naoya Nakamura, di lokasi XPANDER ToRH, Jumat (14/12/2018).

Seperti pada kota-kota sebelumnya, XPANDER ToRH di Bandung dibuka dengan sebuah Mitsubishi XPANDER yang dikemudikan Product Ambassador Mitsubishi Motors, Rifat Sungkar bersama Agent of Happiness Mitsubishi XPANDER, Keluarga Sasono yang terdiri dari Dwi Sasono, Widi Mulia, Dru, dan Widuri menarik carousel atau komidi putar sebagai representasi bahwa small MPV ini bisa membawa berton-ton kebahagiaan kepada keluarga Indonesia.

Warga Bandung dan sekitarnya dapat merasakan berton-ton kebahagiaan tersebut dalam bentuk taman hiburan keluarga yang dapat dinikmati seperti Ferris Wheel, Carousel, Swing Carousel, Mini XPANDER Traffic Park, Balloon Castle, Balloon Pool, 360 Slow Motion Video Booth, Tetris Game, game ketangkasan berhadiah dan berbagai aktivitas menyenangkan lainnya. Anda dan keluarga juga bisa berfoto bersama di berbagai spot menarik dan berkesempatan untuk ikut serta dalam kompetisi media sosial berhadiah “Post the Spot”.

Tidak hanya itu, XPANDER ToRH Bandung juga akan menampilkan hiburan dari penyanyi cilik Naura, Sasonos Family, Mocca, dan Diskopantera yang secara bergantian akan beraksi menghibur pengunjung selama tiga hari event tersebut diselenggarakan. XPANDER ToRH Bandung juga memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk dapat mencoba langsung keunggulan Mitsubishi XPANDER melalui area test drive challenge berhadiah.

Berbagi Kebahagian Bersama Anak Yatim

PT MMKSI tidak hanya membagikan berton-ton kebahagiaan kepada para pengunjung saja. Namun kebahagiaan tersebut juga dibagikan kepada 50 anak yatim piatu dari Panti Asuhan Malikul A’la dan Panti Asuhan Bala Keselamatan.

Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian sosial PT MMKSI terhadap anak yatim piatu, khususnya di Bandung dan sekitarnya. Kebahagiaan nyata terpancar kala para anak yatim piatu itu naik ke atas panggung untuk menerima donasi dan hadiah lainnya dari PT MMKSI. Mereka juga dihibur oleh penampilan keluarga Sasono yang membawakan sejumlah lagu.

Untuk dapat merasakan berton-ton kebahagiaan sekaligus juga menjajal ketangguhan Mitsubishi XPANDER, Anda sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis. Caranya, cukup kunjungi website resmi XPANDER ToRH di tonsofrealhappiness.com. Setelah itu isi formulir pendaftaran dengan data diri lengkap, lalu submit dan Anda akan menerima balasan SMS berisi kode registrasi (Web ID) setelah men-submit form tersebut.

Simpan Web ID tersebut dan tunjukkan kepada petugas untuk masuk ke area XPANDER ToRH. Jangan lupa, ajak juga keluarga Anda beserta orang-orang tercinta, karena satu Web ID bisa ditukarkan dengan maksimal empat tiket. Sedangkan pengguna Mitsubishi XPANDER cukup menunjukkan STNK atau copy SPK untuk dapat masuk ke area yang penuh dengan kebahagiaan tersebut.

Sampai jumpa di XPANDER ToRH Bandung!

