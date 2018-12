BANDUNG - Rangkaian kegiatan XPANDER Tons of Real Happiness (ToRH) yang digelar PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), selaku distributor resmi kendaraan Mitsubishi di Indonesia terus berlanjut. Acara akbar yang berlangsung di Paskal Food Market, dekat 23 Paskal Shopping Center Bandung, pada 14-16 Desember 2018 ini kembali membawa kebahagiaan kepada masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya.

Mengusung tema taman hiburan keluarga, XPANDER ToRH menghadirkan berbagai pilihan wahana yang dapat dinikmati, mulai dari Ferris Wheel, Carousel, Swing Carousel, Mini XPANDER Traffic Park, Balloon Castle, Balloon Pool, 360 Slow Motion Video Booth, Tetris Game, game ketangkasan berhadiah dan berbagai aktivitas menyenangkan lainnya.

Berbagai spot menarik juga menjadi daya tarik bagi para pengunjung untuk berfoto bersama. Apalagi setelah berfoto, pengunjung juga berkesempatan untuk ikut serta dalam kompetisi media sosial berhadiah “Post the Spot”.

Tak hanya itu, Keluarga Sasono sebagai “Agent of Happiness” yang terdiri dari Dwi Sasono, Widi Mulia, Dru, dan Widuri, turut hadir dan menampilkan performance seru untuk masyarakat Bandung.

Sebagai “Agent of Happiness”, tentunya Keluarga Sasono memiliki kesan istimewa terhadap Mitsubishi XPANDER yang digunakan untuk aktivitas berkendara keluarga sehari-hari.

“Mitsubishi XPANDER memiliki desain keren, bertenaga besar, fitur yang lengkap, serta kabin yang luas dan nyaman dibandingkan mobil lainnya. Mitsubishi XPANDER sangat layak menjadi mobil favorit keluarga di Indonesia,” ujar Dwi Sasono.

Alasan “Agent of Happiness” yang memilih Mitsubishi XPANDER untuk digunakan sebagai mobil harian tampaknya tak berlebihan. Terutama mengingat Mitsubishi XPANDER meraih penghargaan sebagai “Car of The Year” pada ajang Otomotif Award 2018.

Ruang dalam Mitsubishi XPANDER yang lapang juga menjadi pertimbangan keluarga Dwi Sasono. "Anak-anak kan biasanya bawaannya banyak. Mobil ini punya 16 laci dan juga colokan charger di tengah, depan, dan belakang yang sangat berguna untuk perjalanan jauh. Mobil ini paket lengkap, sehingga bisa memberikan kebahagiaan buat keluarga saya," ujarnya.

Mitsubishi XPANDER memang menyediakan 16 tempat untuk menaruh botol minum pada door trim dan konsol tengah yang terletak di antara kursi depan. Selain itu, setiap baris kursi juga dilengkapi port USB dan soket listrik 12 volt, serta wadah untuk menyimpan smartphone pada tiap kursi.

Hal senada juga diutarakan Widi, sang istri, yang sangat terbantu dengan banyaknya ruang penyimpanan besar dan kecil sehingga dapat menampung segala keperluan syutingnya. Bahkan Mitsubishi XPANDER mempunyai ‘kotak rahasia’ yang terletak di dalam dashboard.

“Saya sudah suka Mitsubishi XPANDER sejak pertama kali keluar. Apalagi saat saya ditunjuk sebagai ‘Agent of Happiness’ campaign XPANDER ToRH, saya jadi semakin tahu lebih banyak. Saya suka mobil ini karena nyaman dan memiliki tempat untuk men-charge smartphone dan gadget. Kalau macet, anak-anak bisa bermain game,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Keluarga Sasono berbagi kebahagiaan bersama masyarakat Bandung dengan membawakan beberapa lagu yang diiringi petikan gitar dari Dru dan Widuri . Tidak hanya itu, pasangan romantis ini juga berduet dengan membawakan lagu “Wahai Kok Tua” yang mengajak pengunjung ikut menyanyi bersama.

Selain aksi “Agent of Happiness” di atas panggung, pengunjung XPANDER ToRH Bandung juga dihibur oleh penampilan band indie asal Kota Kembang, Mocca. Grup band yang beranggotakan Riko Prayitno (gitar), Arina Ephipania (vokal dan flute), Achmad Pratama (bass), dan Indra Massad (drum) membawakan sejumlah lagu hitsnya. Mulai dari Once Upon a Time, My Secret Admirer, Do What You Wanna Do, My Only One, Me and My Boyfriend, hingga I Remember.

Aksi Arina yang memainkan flute dalam beberapa lagu juga menambah semarak panggung XPANDER ToRH Bandung. Ratusan Swinging Friends (sebutan untuk penggemar Mocca) ikut larut dan bernyanyi bersama. Mereka terlihat sangat menikmati nuansa swing dan bossanova yang selalu muncul di dalam lagu-lagu band yang beraliran jazz ini.

Arina juga memuji kenyamanan Mitsubishi XPANDER yang dinilainya sangat ideal bagi keluarga Indonesia. Bahkan, salah satu personel Mocca, Riko Prayitno, ternyata juga menggunakan Mitsubishi XPANDER untuk aktivitas sehari-hari.

“Mobil ini sangat enak banget dibawanya, suspensinya sangat empuk dan bisa muat bawa barang banyak,” ujar Riko saat ditanya Arina mengenai pengalamannya membawa Mitsubishi XPANDER.

Mocca menghibur panggung XPANDER ToRH Bandung selama kurang lebih dua jam. Penuturan lirik dan nyanyian bergaya storytelling khas Arina membawa pengunjung bernostalgia. Di akhir acara, ratusan Swinging Friends juga ikut berfoto bersama Mocca Band.

“Pasti semua lagu-lagu Mocca kembali mengingatkan masa muda dulu. Yang dulunya naik angkot, sekarang sudah bisa beli XPANDER kan? Aamiin! Sampai jumpa kembali,” ujar Arina sambil mengakhiri penampilannya.

Ingin tahu ada keseruan apalagi di XPANDER ToRH atau ingin ikut merasakan berton-ton kebahagiaan? Mudah kok, cukup kunjungi website resmi XPANDER ToRH di tonsofrealhappiness.com. Isi formulir pendaftaran dengan data diri lengkap, lalu submit. Anda akan menerima balasan SMS berisi kode registrasi (Web ID) setelah men-submit form tersebut.

Selanjutnya simpan Web ID dan tunjukkan kepada petugas saat ingin masuk dan Anda mendapatkan empat tiket untuk satu kode SMS. Sedangkan bagi pengguna Mitsubishi XPANDER, Anda cukup menunjukkan STNK atau copy SPK model Mitsubishi XPANDER untuk dapat masuk ke area XPANDER ToRH.

Nantikan keceriaan dan kebahagiaan lainnya di XPANDER Tons of Real Happiness selanjutnya di kota Tangerang!

