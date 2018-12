Anak Tiga Tahun Diperkosa Hingga Kritis di Delhi, India

NEW DELHI - Seorang anak perempuan India berusia tiga tahun saat ini dalam kondisi kritis setelah diduga diperkosa oleh tetangganya di Delhi.

Tersangka, seorang penjaga keamanan berusia 40 tahun yang bekerja di gedung tempat tinggal anak itu, telah ditangkap.

Polisi menemukan anak perempuan itu tidak sadarkan diri dan segera membawanya ke rumah sakit untuk menjalani operasi.

Insiden itu terjadi pada hari Minggu, 16 Desember yang merupakan peringatan enam tahun pemerkosaan brutal seorang mahasiswa di sebuah bus oleh sekelompok pria di Delhi.

Komisioner Perempuan Delhi (Delhi Women) Swati Maliwal mengatakan insiden itu "mengecewakan" korban perkosaan bus, yang kejadiannya mendorong protes besar di seluruh negara dan mendorong pengetatan hukum pemerkosaan.

Today a 3 year old girl has been brutally raped in Bindapur, Delhi. She is bleeding profusely & is v critical. Am on my way to meet her.



How more can this city let down Nirbhaya that even on her 6th death anniversary children are raped! @narendramodi ji, for nth time, pl help!— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) December 16, 2018