Digugat Jaksa Agung, Donald Trump Bubarkan Yayasan Pribadinya

NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sepakat untuk mengakhiri yayasan pribadi miliknya, setelah Jaksa Agung New York Barbara Underwood mengajukan gugatan hukum yang menuduh Trump telah menyalahgunakan yayasan itu demi keuntungan tim kampanye kepresidenan dan usaha bisnisnya.

“Petisi kami merinci pola yang mengejutkan, yang melibatkan Trump Foundation – termasuk koordinasi secara tidak sah dengan kampanye kepresidenan, upaya menangani bisnis secara sendirian dan berulangkali, dan banyak lainnya,” ujar Underwood dalam pernyataan tertulis, Selasa (18/12/2018).

“Ini memuncak pada Trump Foundation yang berfungsi kurang lebih sebagai buku cek untuk melayani kepentingan bisnis dan politik Trump,” tegasnya.

Underwood, yang seorang Demokrat, mengatakan bahwa aset-aset yayasan itu akan didistribusikan dalam waktu 30 hari ke badan-badan derma yang akan disaring oleh kantornya.

Perjanjian itu tidak mengakhiri gugatan hukum yang diajukan Underwood terhadap Trump Foundation, yang didirikan pada tahun 1987.

Barbara Underwood (AP)

Yang termasuk dalam gugatan hukum itu adalah klaim bahwa Trump dan anak-anaknya telah menyalahgunakan status pengecualian pajak yayasan itu dan melanggar undang-undang pendanaan kampanye.

Gugatan hukum itu menuntut restitusi 2,8 juta dolar – ditambah hukuman – dan larangan terhadap tiga anak tertua Trump untuk menjabat di dewan setiap kelompok nirlaba apapun di New York.

Kesepakatan untuk membubarkan Trump Foundation itu ditandatangani oleh kuasa hukum yayasan itu, Alan Futerfas, dan harus disetujui oleh seorang hakim New York sebelum dinyatakan berlaku.

Secara terpisah, departemen urusan pajak di New York mengatakan pihaknya “sedang bersemangat melakukan setiap bentuk penyelidikan yang tepat,” pasca laporan di New York Times yang mengungkapkan bahwa Trump dan keluarganya telah melakukan penipuan pajak selama puluhan tahun.

Laporan itu mengatakan Trump menerima uang dari ayahnya Fred Trump, yang saat ini setara dengan 413 juta dolar, dimana umumnya lewat manuver-manuver pajak yang dipertanyakan.

(sal)