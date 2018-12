Sempat Dilarang Masuk AS, Ibu dari Yaman Akhirnya Diizinkan Temui Anaknya yang Sekarat

OAKLAND – Seorang ibu dari Yaman yang sebelumnya tidak dapat bertemu dengan anak balitanya yang sekarat di Amerika Serikat (AS) akhirnya dapat mengunjungi anaknya setelah pemerintah AS memberikan keringanan aturan larangan perjalanannya.

Diberitakan sebelumnya, Shaima Swileh yang saat ini tinggal di Mesir semula dilarang memasuki AS untuk menemui putranya yang berusia dua tahun Abdullah Hassan yang tengah sekarat. Abdullah lahir dengan penyakit otak yang membuat dokter menyatakan usianya tidak panjang lagi.

Ayah Abdullah, Ali Hassan mengatakan bahwa kunjungan Shaima akan membuat pasangan itu dapat berduka dengan terhormat.

Berdasarkan keterangan dari Majelis Hubungan Amerika-Islam (CAIR), Departemen Luar Negeri AS memberikan izin pada Shaima untuk memasuki AS pada Selasa pagi. Lembaga non-profit yang mewakili keluarga Hassan itu mengatakan, ada ribuan surel bersama dengan tweet dan surat berisi dukungan kepada keluarga Hassan yang dikirim ke para pejabat dan anggota Kongres AS.

Shaima Swileh, the #Yemeni mother of a gravely ill 2-year-old boy, waits with her husband, Ali Hassan, after arriving at #SFO after more than a year of having her visa denied due to #travelban #Yemen Photo by @ScottStrazzante @sfchronicle pic.twitter.com/SaDRCniaDP— Scott Strazzante (@ScottStrazzante) December 20, 2018