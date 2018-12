Pernyataan Trump Tarik Pasukan AS di Suriah Buat Sekutu Terkejut

Sekutu-sekutu Kurdi AS di Suriah terkejut dengan pengumuman Presiden Donald Trump di Twitter bahwa semua pasukan AS telah mulai menarik diri dari Suriah.

Penarikan segera pasukan AS, kata mereka, akan membuat mereka rentan terhadap serangan Turki yang telah mengancam akan melakukan ofensif di sebelah timur Sungai Efrat.

Selain itu, menurut mereka, langkah AS itu kemungkinan juga akan menyusutkan jumlah pejuang Arab yang beraliansi dengan mereka dan saat ini sedang dibujuk untuk bergabung dengan pasukan presiden Suriah Bashar al-Assad.

Getting out of Syria was no surprise. I’ve been campaigning on it for years, and six months ago, when I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer. Russia, Iran, Syria & others are the local enemy of ISIS. We were doing there work. Time to come home & rebuild. #MAGA