115 Profesional Ikut Sayembara Desain Penataan Monas

Sejak dibuka tanggal 12 Juli 1975, Kawasan Monumen Nasional belum pernah mengalami peremajaan yang signifikan, maka dari itu guna menghadirkan wajah baru di kawasan Monumen Nasional dan Medan Merdeka, Pemprov DKI Jakarta mengadakan sayembara penataan desain interior Monas dan desain tapak kawasan Medan Merdeka. Sebanyak 115 profesional telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam sayembara desain interior Monas dan desain tapak kawasan Medan Merdeka. Siang tadi kami bertemu untuk menjelaskan gagasan besar sayembara Monas ini. Kami berharap karya dan desain yang akan dihasilkan dalam sayembera ini dapat memenuhi beberapa aspek sebagai berikut: - Menjadi ruang ketiga yang berarti menjembatani antara ruang kerja dan ruang tempat tinggal seluruh warga Jakarta. - Menjadi simbol penghormatan perjalanan waktu spirit perjuangan pendirian bangsa Indonesia - Menjadi ruang interaksi dan tempat untuk menyetarakan seluruh warga Jakarta dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. - Menjadi ruang ekspresi dan berbagai kegiatan nasional. - Menjadi sarana edukasi publik dan pembiasaan prilaku masyarakat - Menjadi destinasi wisata yang lengkap dengan beragam fasilitasnya termasuk fasilitas bagi para penyandang difabilitas. Kami berpesan kepada seluruh peserta sayembara untuk berani dalam berkreasi, jadikan Monas dan Kawasan Medan Merdeka sebagai kanvas untuk diwarnai dengan berbagai ekspresi. Sehingga dapat menghasilkan desain baru yang akan dirasakan dalam periode yang lama oleh seluruh rakyat Indonesia.