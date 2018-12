Kabin Mobil Keluarga Harus Nyaman dan Senyap, Ini Rekomendasinya

JAKARTA – Fungsionalitas dari kendaraan keluarga selain harus memiliki kapasitas penumpang yang banyak, kenyamanan kabin dan senyap menjadi faktor utama yang harus tersedia di kendaraan.

Saat ini banyak produsen yang sudah menawarkan dua hal penting itu pada jajaran produk mobil keluarga atau biasa dikenal dengan mobil multi purpose vehicle (MPV).

Dari jajaran mobil keluarga yang dipasarkan saat ini, Suzuki All New Ertiga dinilai memiliki kabin yang nyaman Dan senyap dibanding model mobil keluarga lainnya. Bahkan all new Ertiga dinobatkan sebagai Indonesian Car of The Year 2018, sebagai mobil keluarga yang memberikan kenyamanan dan kesenyapan.

Donny Saputra, 4W Marketing Director PT SIS, menyampaikan apresiasinya atas penghargaan ini, “Terima kasih kami ucapkan kepada dewan juri ICOTY 2018 yang telah memberi kepercayaan kepada All New Ertiga sebagai Best Cabin Insulation. Hal ini memacu kami untuk terus menciptakan produk-produk yang memberi Kenyamanan dan sesuai dengan kebutuhan konsumen di Indonesia.”

Tampil dengan aksen wooden panel yang tersemat pada head unit memberi kesan mewah sekaligus elegan pada dashboard. Selain itu, untuk mendukung kenyamanan berkendara, All New Ertigadilengkapi dengan berbagai fitur fungsional, seperti ventilated cup holder, USB charging port, double blower, dan fitur lainnya semakin mendukung untuk meraih penghargaan Best Cabin Insulation. “All New Ertiga dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan dan pengalaman berbeda selama berkendara.

Kami berharap dengan adanya penghargaan ini bisa menjadi nilai tambah bagi calon konsumen saat memilih All New Ertiga sebagai mobil pilihan keluarga,” tutup Donny.

(muf)