Pemimpin Sejumlah Negara Siap Bantu Indonesia Pasca-Tsunami Selat Sunda

SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan duka cita atas banyaknya korban yang diakibatkan bencana tsunami di sekitar Selat Sunda.

Juru bicaranya mengatakan pemimpin PBB itu "sedih akan jatuhnya korban jiwa, luka-luka dan kerusakan yang disebabkan tsunami" dan bahwa badan dunia itu "siap untuk mendukung upaya penyelamatan dan pemulihan yang dipimpin pemerintah."

Presiden AS Donald Trump mencuit di Twitter tentang "kehancuran tak terbayangkan" yang disebabkan tsunami itu, menambahkan bahwa "Kami mendoakan agar segera pulih. Amerika bersamamu."

Unthinkable devastation from the tsunami disaster in Indonesia. More than two hundred dead and nearly a thousand injured or unaccounted for. We are praying for recovery and healing. America is with you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Desember 2018

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Robert Palladino, mengatakan dalam pernyataan hari Minggu, "Kami terus memonitor situasinya dengan cermat dan berkomunikasi dengan erat dengan pihak berwenang Indonesia."

Dia menambahkan, sejauh ini tidak ada warga negara AS yang terkena dampaknya secara langsung, namun siap membantu apabila diperlukan.

Our thoughts and prayers are with those affected by the #tsunami in West Java and southern Sumatra, #Indonesia. We continue to monitor the situation closely. We are not aware of any U.S. citizens directly affected, but stand ready to assist as needed. pic.twitter.com/FdySZbFq0C— Robert Palladino (@StateDeputySPOX) 23 Desember 2018

Dukungan juga disampaikan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang mengatakan "rakyat Kanada mendoakan dan pemerintah kami siap menawarkan bantuan apabila diperlukan."

A very shocking and tragic situation in Indonesia - today we send condolences to everyone affected by the tsunami that caused so much devastation on the Sunda Strait. Canadians’ thoughts are with you & our government is ready to offer assistance if needed.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 23 Desember 2018

Dukungan juga disampaikan oleh Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker lewat suratnya kepada Presiden Indonesia Joko Widodo.

I wish strength and courage to the emergency service currently at work after the devastating tsunami around the Sunda Strait in #Indonesia. The @EU_Commission stands ready to assist ongoing rescue efforts. @jokowi pic.twitter.com/PQ7jVcWYpA— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 23 Desember 2018

Korban dan kerusakan akibat tsunami Sabtu malam (22/12) terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan hingga Senin (24/12) pagi, sedikitnya 281 orang meninggal, 1.016 luka-luka dan 57 lainnya hilang. Sementara 11.687 orang mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.

