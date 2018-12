Trump Bersumpah Tidak Akan Buka Pemerintahan AS Sebelum Anggaran Tembok Disetujui

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa berjanji bahwa dia tidak akan membuka kembali pemerintah federal AS sampai dia mendapatkan dana USD5 miliar untuk membiayai pembangunan tembok perbatasannya, sementara shutdown penutupan AS telah memasuki hari keempat.

Tuntutan Trump untuk pembiayaan tembok perbatasan yang memisahkan AS dengan Meksiko telah mendapat penolakan dari anggota parlemen dari fraksi Demokrat dan sebagian Partai Republik. Sebagai balasannya, pekan lalu Trump menolak menandatangani rancangan undang-undang (RUU) pengeluaran yang lebih luas yang secara sementara menarik pendanaan bagi sejumlah badan pemerintah.

"Saya tidak bisa memberitahu Anda kapan pemerintah akan terbuka," kata Trump kepada reporter dalam telekonferensi tahunan di Gedung Putih sebagaimana dilansir AFP, Rabu (26/12/2018).

"Saya dapat memberitahu Anda pemerintahan tidak akan terbuka sampai kita memiliki tembok, pagar, apa pun yang mereka mau menyebutnya."

Trump menegaskan kembali klaim yang dibuat di Twitter pada Senin bahwa ia telah menyetujui kontrak untuk pembangunan tembok sepanjang 185 km di Texas, meskipun Gedung Putih belum memberikan rincian tentang proyek tersebut. Dia mengatakan akan melakukan kunjungan ke sebagian wilayah perbatasan pada akhir Januari untuk memulai pembangunan.

"(Tembok itu) akan dibangun, semoga cepat," tambahnya.

Trump mengatakan, dia bertujuan untuk membangun penghalang yang membentang sepanjang 804km sampai 885km dari perbatasan sepanjang 3.200 km, dan "untuk memperbaikinya atau membangun yang baru pada saat pemilihan". Dia meyakini cara itu dapat menghambat masuknya imigran ilegal ke AS dari Meksiko.

Senator dari Partai Demokrat, Chuck Schumer mengatakan bahwa Trump harus melupakan rencananya untuk membangun tembok perbatasan itu dan membuka kembali pemerintahan AS.

