Penyu Terdampar Pasca-Tsunami Banten, Tim SAR Kembalikan ke Laut

View this post on Instagram

Tim SAR gabungan menemukan penyu terdampar di pantai saat mencari korban tsunami di Selat Sunda. Beberapa penyu terdampar di pantai. Tim gabungan melakukan evakuasi penyu dan melepaskan kembali ke laut. Semoga selamat terus. - via @sutopopurwo #jktinfo

A post shared by JAKARTA INFO (@jktinfo) on Dec 25, 2018 at 7:58pm PST