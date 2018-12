Bosen Sama Tampilan LCGC, Datsun Go Terbaru Layak Dilirik

NEW DELHI - Generasi terbaru Datsun Go akan segera dirilis. Kali ini gambar sketsa untuk model Go terbaru telah tersebar di media sosial. Melihat sosoknya mobil yang ditawarkan di tanah air sebagai kendaraan Low Cost Green Car ini layak di lirik.

Datsun sendir seperti dikutip dari Gaadiwaadi mengklaim telah melakukan ubahan besar-besaran pada ekterior dan interiornya. Dari gambar sketsa yang muncul hal tersebut sepertinya bukan isapan jempol belaka.

Tampilan Datsun Go terbaru memang membawa genetika baru yang lebih sporti dibanding versi lawasnya. Karakter grill yang khas tetap dipertahankan. Namun bumper dirancang lebih rendah dengan garis tegas di yang menyatukan desain lampu yang lebih sipit.

Sistem pencahayaan juga kini sudah mengadopsi teknologi LED di seluruh bagian lampu depan dan belakang. Bagian belakang sendiri, terlihat diperkecil dimensinya sehingga dekat dengan sumbu roda. Lampu belakang diposisikan lebih tinggi untuk menunjang ubahan gaya sporti yang tertanam.

Untuk sektor interior, dasbor juga mendapat desain baru dengan cluster meter yang lebih sporti. Kapasitas penumpang tetap dipertahankan, namun didesain lebih nyaman bagi penumpang.

Paketan teknologi yang kini sudah menjadi fokus Datsun agar bisa bersaing dengan mobil lainnya, sudah banyak tertanam di model baru Go. Seperti fitur keselamatan didukung dual airbag, ABS with EBD, parkir mundur, penanda kecepatan dan seatbelt reminder. Komponen paling banyak berubah diperkirakan ada pada lapisan bodi yang disebutkan bakal menggunakan bahan lebih tebal dan kuat.

Datsun Go terbaru ini akan meluncur tahun depan di pasar automotif India. Belum diketahui pasti apakah model ini akan meluncur di Indonesia.

(muf)