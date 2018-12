Nissan Mulai Kirim Terra, Jalan Raya Tak Lagi Didominasi Fortuner & Pajero

JAKARTA – PT Nissan Motor Indonesia (NMI) mulai melakukan pengiriman Terra yang pertama kali diperkenalkan ke Indonesia di ajang GIIAS 2018. Pengiriman yang dilakukan mulai bulan ini

akan melepas dominasi Fortuner dan Pajero yang selama ini banyak berkeliaran di jalan raya.

Pengiriman perdana dilakukan seremoni penyerahan langsung kepada pelanggan beberapa waktu lalu. Pemilik perdana yang menerima Nissan Terra secara langsung tersebut menilai Terra memiliki kelebihan dari tenaga dan ground clearence.

“Sebagai penggemar mobil SUV dengan ukuran yang besar, saya memilih new Nissan Terra yang menawarkan tenaga dan ground clearance terbaik di kelasnya. Mobil ini juga mampu menemani saya yang memiliki hobi bersepeda, dengan kabin yang lapang, saya dapat membawa sepeda dengan mudah dan mengeksplorasi beragam tempat baru”, ungkap Hiro Whardana, salah seorang pelanggan new Nissan Terra.

Dalam penyerahan tersebut, Sooyeon Joo, deputy director marketing, Nissan Motor Indonesia mengungkap ucapan terima kasih kepada pelanggan kami yang telah memilih new Nisan Terra

"Selamat menikmati pengalaman menyenangkan di setiap momen berkendara bersama Intelligent SUV ini", ujarnya.

New Nissan Terra sudah tersedia di semua dealer Nissan di Indonesia. Para penggemar SUV dipersilakan untuk mencoba langsung dan merasakan beragam fitur Nissan Intelligent Mobility yang hadir untuk pertama kali di segmennya. Pelanggan juga dapat merasakan performa berkendara yang mumpuni baik untuk on road, maupun off-road.

New Nissan Terra menawarkan berbagai teknologi Nissan Intelligent Mobility. Kehadiran Intelligent Rear View Mirror merupakan yang pertama di pasar Indonesia. Fitur lain yang pertama kali hadir di segmennya, seperti Intelligent Around View Monitor (monitor pintar memantau sekeliling) dengan Moving Object Detection (deteksi objek bergerak), Blind Spot Warning (peringatan titik buta) dan Lane Departure Warning (peringatan pindah jalur) juga memberikan pengalaman berkendara yang berbeda.

New Nissan Terra tersedia dalam empat variant; MT (4X2), E AT (4X2), VL AT (4X2) dan VL AT (4X4) dalam lima pilihan warna. New Nissan Terra ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 464 juta (on the road DKI Jakarta). Pada periode terbatas, Nissan menawarkan harga peluncuran khusus, yaitu Rp 515 juta (on the road DKI Jakarta) untuk varian terlaris, yakni VL 2WD.

